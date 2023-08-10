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Военное обозрение

«Уроки из украинского конфликта»: Индия адаптировала к вертолетам Ми-17 израильские противотанковые ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Индии, закупив противотанковые управляемые ракеты Spike Non-Line of Sight (NLOS) израильского производства, получили дальнобойное средство поражения бронетехники: данные ПТУР имеют дистанцию полета до 30 км.

Индийские вооруженные силы извлекают уроки из российско-украинского конфликта, в ходе которого танки и ПТУР вступили в решающую схватку

- отмечается в издании India Today.

Приобретение израильских ракет является временной мерой. Впоследствии их должны заменить национальные ПТУР, разработка которых ведется и должна завершиться в течение следующих трех лет.

NLOS обладают способностью эффективно поражать и выводить из строя танковые подразделения противника, тем самым повышая общий потенциал сдерживания Индии. Их адаптация к парку вертолетов российского производства Ми-17-В5 еще больше повысит универсальность этих машин

- указывается в местной прессе, комментируя успешное завершение интеграции вертолетов и ПТУР.

Индия обладает широким спектром ракет класса «воздух-поверхность», в том числе американской ASM AGM-114L/R Hellfire и российской Х-29, которая, как отмечается, «известна своими мощными ударными возможностями», а также Х-59 и ее усовершенствованным вариантом Х-59М. Индия кроме того использует в этом классе французские AS-30 и израильские Popeye II.

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Страны
Индия
США
Продукция
AGM-114
Spike NLOS
Ми-17
Ми-17В5
Х-29
Х-59
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