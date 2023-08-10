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Техкульт

В Пермском ГНИУ создали специальный материал для защиты дронов от РЭБ

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В России разработан спецматериал для дронов

Специалисты Пермского ГНИУ объявили о создании специального и весьма перспективного материала, который позволит сделать российские беспилотники невидимыми для средств РЭБ.

Речь идет о многофункциональном композиционном материале, в структуру которого интегрированы угольные волокна и металлические элементы, что обеспечивает защиту электроники БПЛА от электромагнитного излучения. При этом помимо «невидимости» для РЭБ, данный материал позволит выпускать прочные и при этом легкие дроны. Мало того, ученые все того же Пермского ГНИУ подготовили для дронов со специальным экранирующим материалом и другой тип связи — фотонный, который передает данные не по радиоволнам, а при помощи фотонов света. Проще говоря, оператор БПЛА, работающего в районах действия средств РЭБ, не потеряет управление дроном, экранированным данным материалом и сохранит возможность оперативного обмена информацией. Полностью готовую систему из спецматериала и оборудования фотонной связи пермские разработчики обещают показать в 2025 году.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Фотоника
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