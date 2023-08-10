Пушка Longshot Space сделает космические запуски предельно простыми и дешевыми

Longshot Space

«Чем проще и мощнее, тем лучше» – данное кредо Майка Грейса легло в основу концепции системы космического запуска Longshot Space. Он полагает, что вывод грузов на орбиту при помощи ракет никогда не станет окупаемым настолько, чтобы человечество смогло массово колонизировать Солнечную систему. Нужно что-то предельно простое и дешевое, вроде гигантской пушки для орбитальных запусков — и ее прототип уже действует.

Принцип действия Longshot Space основан на выталкивании снаряда-мишени из трубы струей сжатого газа, поэтому там ничего не взрывается и не разрушается, кроме небольшого выпускного клапана. Нюанс в том, что в трубе на момент запуска снаряда поддерживается почти полный вакуум, а сама она имеет большую длину и малый наклон по отношению к поверхности земли. Это позволяет почти мгновенно придать снаряду огромную скорость и кинетическую энергию.

Longshot Space

В апреле этого года проект получил первый крупный пакет инвестиций, а уже летом в Окленде, штат Калифорния, прототип установки разогнал снаряд до скорости 2,2 Маха — при этом уже осенью Грейс обещает достичь 5 Махов. Далее для проектных скоростей 25-30 Махов придется соорудить трубу длиной в несколько километров, но ее можно сделать дешевой, построив из бетона. Проблема в выборе места строительства – каждый запуск создает акустическую волну огромной силы, а запуски будут частыми. Поэтому будущая пусковая площадка подбирается в австралийском буше, подальше от цивилизации. Предполагается, что Longshot Space сможет предложить услуги по выводу в космос грузов по цене 10 долларов за кг против многих тысяч долларов в случае ракет. Но человек не выдержит перегрузки во время такого запуска — да и не каждый груз тоже. Грейс видит сферу применения своего детища в будущих лунных и марсианских проектах, когда потребуется отправлять в космос сотни тонн строительных материалов. А пока он намерен предложить свои услуги в разработке гиперзвуковых технологий Минобороны США.

Александр Мартыненко