Французское агентство пишет, что США рассматривают Австралию как испытательный полигон

Пентагон рассматривает территорию Австралии как возможный полигон для проведения испытаний гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс (AFP) и министра армии США Кристин Вормут.

"Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность", - цитирует AFP министра.

Вормут добавила, что американским военным сложно найти открытые пространства на территории США, где можно было бы провести испытания своего гиперзвукового и высокоточного оружия. Также она подчеркнула, что вклад Австралии в AUKUS должен быть и финансовым и практическим.

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Дарья Дмитрова