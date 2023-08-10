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Газета.ru

Французское агентство пишет, что США рассматривают Австралию как испытательный полигон

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Источник изображения: DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Пентагон рассматривает территорию Австралии как возможный полигон для проведения испытаний гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS, пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс (AFP) и министра армии США Кристин Вормут.

"Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность", - цитирует AFP министра.

Вормут добавила, что американским военным сложно найти открытые пространства на территории США, где можно было бы провести испытания своего гиперзвукового и высокоточного оружия. Также она подчеркнула, что вклад Австралии в AUKUS должен быть и финансовым и практическим.

Ранее в Китае предостерегли Австралию от наращивания военного сотрудничества с США.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.


Дарья Дмитрова

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Австpалия
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Франция
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