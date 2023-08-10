Пипеточные поставки. Почему США передают так мало танков Abrams для Украины

Полковник Ходаренок: США не заинтересованы в блистательной победе Киева

США одобрили поставку первой партии танков М1 Abrams на Украину. Смогут ли ВСУ своевременно обслуживать и ремонтировать иностранные танки и почему Вашингтон не может передать Киеву гораздо больше боевых машин, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Соединенные Штаты поставят Киеву старые модели Abrams - M1A1 вместо более современной версии М1A2. В первую партию войдут шесть-восемь танков. Всего ВСУ получат 31 машину. Это равноценно одному танковому батальону (танковая рота - три взвода по три боевых машины плюс танк командира роты, в батальоне три роты плюс машина командира батальона, итого 31 танк).

Передача танков войскам Украины будет осуществляться комплексно, то есть боевые машины прибудут в зону боевых действий вместе с боеприпасами, средствами заправки топливом, расходными материалами, ремонтными комплектами и необходимыми запасными частями. Характерно, что вместе с боевыми машинами США поставляют Украине сразу восемь БРЭМ (ARV Abrams) - бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Подобное количество средств эвакуации (практически одна БРЭМ на четыре танка) говорит только об одном - перед ВСУ однозначно поставлена задача - ни один американский танк М1A1 не должен попасть в руки Вооруженных сил России.

То, что 31 танк для ВСУ - это капля в море, говорилось уже не раз и стало практически общим местом. Напомним, среднесуточные потери бронетехники в операциях оперативно-стратегического масштаба по опыту недавних боевых действий могут достигать 60-100 машин в сутки. Особенно высоки они были, к примеру, в войне Судного дня.

Танковое разнообразие ВСУ

Помимо малого числа поставленных танков, есть и другие, причем очень существенные проблемы. Одной из разновидностей технического обеспечения (которое организуется и осуществляется в целях поддержания боевой готовности и боеспособности войск) является танкотехническое обеспечение. Оно предполагает поддержание бронетанкового вооружения и техники в постоянной боевой готовности к боевому применению и их безотказной работе, быстрое восстановление поврежденных и неисправных машин и возвращение их в строй, обеспечение войск бронетанковым вооружением, техникой и имуществом.

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А вот как раз с танкотехническим обеспечением в вооруженных силах ВСУ наблюдаются большие сложности. Напомним, в настоящее время в бронетанковых войсках Украины имеются несколько типов основных боевых танков. К ним относятся многочисленные модификации Т-64, есть и новейшие Т-64БМ «Булат» (ими оснащена всего одна бригада), на вооружении состоит несколько версий Т-72 (в том числе танки из ВС стран Восточной Европы) и Т-80, германские танки Leopard (несколько разновидностей), Challenger 2 Соединенного Королевства. Теперь к этому танковому разнообразию добавляются американские боевые машины М1A1.

Танк, как известно, в ходе боевых действий может быть подбит, а может и сгореть. Если боевая машина сгорела, то она пригодна только для отправки на переплавку. Если же танк подбит, то его для начала надо вытащить с поля боя и отбуксировать на сборный пункт поврежденных машин (СППМ). Именно для этого надо иметь бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Затем начинается ремонт поврежденного танка. В зависимости от характера и степени повреждений боевой машины ремонт может осуществляться в ремонтной роте танкового полка или в дивизии - силами отдельного ремонтно-восстановительного батальона. В случае более сложных повреждений танк необходимо доставить на ремонтно-восстановительную базу армейского уровня, где производится комплексный и специализированный средний и текущий ремонт (это может осуществляться и непосредственно в районах выхода техники из строя или вблизи них).

Если специалисты не справляются на дивизионном и армейском уровне, то надо отправлять боевую машину в ремонтно-восстановительные полки бронетанковой техники уже оперативно-стратегического уровня, то есть на фронтовые ремонтно-восстановительные базы. Помимо всего прочего, в оперативном тылу развертываются несколько подвижных заводов (ПРЗ) агрегатов бронетанковой техники. Подобные меры позволяют успешно справляться с задачами танкотехнического обеспечения.

Однако все перечисленное функционирует достаточно устойчиво, когда на оснащении войск находится всего один-два типа основных боевых танков. Но когда их такое количество как в ВСУ, да еще от совершенно разных стран-производителей, то тогда практически на каждом уровне (от ремроты полка до фронтовых ремонтно-восстановительных баз) надо иметь и соответствующие комплекты оборудования и оснастки, а также подготовленных специалистов по всем агрегатам и механизмам. Кроме того, надо располагать полным комплектом необходимых запасных частей и расходных материалов. В подобном случае задачи танкотехнического обеспечения усложняются на порядок. Именно эту проблему и придется решать в настоящее время украинским специалистам.

Стратегия Вашингтона

Что касается поставок Соединенными Штатами Украине всего 31 танка, то и тут есть своя логика. США и их союзникам не представляет особого труда передать Украине и 310, и 620, или 1240 танков М1 Abrams. Причем на счет раз-два. У Вашингтона ведь имеется богатейший опыт формирования, оснащения и обучения с нуля сотен дивизий. К примеру, ни перед Первой, ни перед Второй Мировых войнах в США практически не было армии. Но американцы смогли в самые короткие сроки призвать на службу миллионы людей, снабдить их всем необходимым, да еще и отправить через океан.

Казалось бы, почему этого не происходит в настоящее время по отношению к Украине? Ответ на этот вопрос достаточно прост. США заинтересованы в стратегическом поражении России в этом конфликте. Но они не желают, чтобы это поражение было разгромным, с потерей государственности и воцарением хаоса. Вашингтон заинтересован в максимальном ослаблении Москвы, ее полной международной изоляции, исключении России из числа мировых и региональных игроков, отбрасывании РФ с помощью санкций на обочину мирового технологического прогресса.

Но это поражение не должно, по мнению вашингтонских стратегов, сопровождаться полным разрушением государства. Поэтому американская формула предельно проста: Украина не должна одержать блистательную викторию. Отсюда и такие пипеточные поставки вооружения, военной и специальной техники для вооруженных сил Украины.

Михаил Ходаренок