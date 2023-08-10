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Известия.ru

Иран разработает сверхзвуковую крылатую ракету

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sepahnews

Иран получил все необходимые технологии для создания сверхзвуковой крылатой ракеты. На данный момент она находится на стадии испытаний. Об этом 9 августа сообщает иранское информационное агентство «Тасним».

«Этот воздушный корабль нового поколения иранских ракет в настоящее время проходит испытания, но скоро станет новой главой в оборонной мощи Ирана», — анонсировало агентство.

Также издание заявило, что данная технология позволит значительно ускорить время реагирования Ирана в случае любой угрозы и даст возможность лишить противника способа реакции.

Однако точные сроки реализации проекта не указываются.

Такое заявление последовало на фоне постоянно накаляющейся ситуации вокруг США в Персидском заливе, а также после презентации Америкой новых кораблей, оснащенных ракетами дальностью 600 км.

21 июля сообщалось, что США отправил на Ближний Восток два корабля с морским десантом на фоне приписываемых Ирану попыток захвата нефтяных танкеров в районе Ормузского пролива.

До этого, 17 июля, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США планируют направить дополнительные истребители вместе с авианосцем в зону того же Ормузского пролива. По ее словам, это осуществляется с целью обеспечения интересов США и защиты судоходства в регионе.

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Страны
Иран
США
Проекты
Авианосец
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