Войти
ТАСС

Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник ОПК"

118
0
0
Источник изображения: Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Правительству поручили обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ".

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", - говорится в тексте опубликованного на официальном портале правовой информации документа. Им же правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.

Это звание присваивается работникам организаций ОПК и другим гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, этим званием могут быть отмечены заслуги в разработке, создании, внедрении в производство современных образцов вооружения, военной и специальной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Звание может быть присвоено за заслуги в выполнении с опережением графика производственных заданий, в разработке и реализации комплексных мер, направленных на обеспечение устойчивого инновационного развития ОПК.

Согласно утвержденному положению, почетное звание может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица федеральных и отраслевых наград. Работники, занятые на особо вредных участках с тяжелыми условиями труда, могут претендовать на получение этого звания через 15 лет с начала профессиональной деятельности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.06.2022
Источник: высокую точность ВКС России на Украине обеспечивает "Стрелец-М"
22.12.2021
Шойгу показал Путину новейшую систему, помогавшую бойцам наводить удары в Сирии
13.08.2021
The Washington Examiner (США): российские военные учения заглядываются на Польшу
03.02.2020
Истребитель пятого поколения Су-57 похож на легенду
02.10.2019
Лавров разочарован реакцией НАТО на инициативы Путина
23.06.2015
Глава Пентагона: США не стремятся ни к холодной, ни к горячей войне с Россией
02.11.2010
Кто спасет российское гражданское авиастроение?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 00:41
  • 54086
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 20:58
  • 2
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 09.08 12:50
  • 15
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 09.08 10:53
  • 2
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP
  • 09.08 09:08
  • 0
Польские САУ, переданные боевикам ВСУ чинят сами поляки
  • 08.08 13:07
  • 3
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?
  • 07.08 20:55
  • 5
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM