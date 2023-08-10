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Lenta.ru

Российский полковник высказался о будущем тяжелого беспилотника «Партизан»

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Рисунок БПЛА «Партизан»
Рисунок БПЛА «Партизан».
Источник изображения: lenta.ru

Тяжелый российский беспилотник «Партизан» — это только проект, поэтому говорить о его характеристиках преждевременно. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил беспилотный самолет военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Сейчас созданы только учебные пробные модели. Они (Сибирский научно-исследовательский институт авиации — прим. "Ленты.ру") собираются только к концу года закончить испытания. А если удастся построить центр, то они будут в год выпускать аж десять таких беспилотников», — рассказал Баранец.

Этот беспилотник нужно сначала сделать, опробовать при участии военных, посмотреть в деле несколько экземпляров на поле боя и только потом решать: нужен он нам или нет. Сейчас мы имеем дело с проектом

Виктор Баранец

полковник в отставке

Ранее директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) Владимир Барсук сообщил, что испытания тяжелого российского беспилотника «Партизан» завершатся до конца 2023 года. По его словам, демонстратор беспилотника будет передан на наземные статические испытания в конце августа — начале сентября.

Глава СибНИА добавил, что после этого будет обсуждаться вопрос о возможном запуске предсерийного производства и количестве необходимых единиц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
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