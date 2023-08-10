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ТАСС

Шойгу заявил о планах Польши по созданию соединения для оккупации Западной Украины

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Глава Минобороны РФ отметил, что Варшава превратилась в главный инструмент антироссийской политики США

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Польша планирует создать польско-украинское соединение якобы для безопасности, а по сути - для оккупации Западной Украины, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он обратил внимание на риски, связанные с милитаризацией Польши. "Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути - для последующей оккупации этой территории", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу также добавил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов. "Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте". В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию", - отметил министр.

Минобороны Польши 1 августа сообщило о принятии решения направить больше военнослужащих и боевых вертолетов на границу с Белоруссией после нарушения белорусскими вертолетами воздушных границ страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 августа заявила, что тема притязаний Польши на территории Западной Украины уже становится мейнстримом в польском обществе.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности 21 июля заявил, что Польша может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска. 

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