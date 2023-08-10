Утомительно долгое контрнаступление обернется для Зеленского катастрофой

ВСУ достигли самого трудного этапа контрнаступления, пишет Стивен Коллинсон в статье для CNN. Трудности, с которыми они столкнулись, слишком сильно затягивают жизненно важную для Украины операцию. Такая медлительность повлияет на помощь Вашингтона Киеву и грозит Зеленскому катастрофой, уверен автор.

Стивен Коллинсон

Одна из величайших трагедий Украины, проводящей важнейшее для нее контрнаступление, которое не соответствует ни ее собственным, ни западным ожиданиям, заключается в том, что страна не может самостоятельно решать свою судьбу.

Правительство Владимира Зеленского зависит от поставок американского и в целом западного оружия. Российский президент Владимир Путин, который вовлек Украину в этот ужасный конфликт <...>, тоже будет обладать весомым правом голоса, когда — и если — боевые действия закончатся. Таким образом, хотя сейчас размеры взятой ВСУ территории определяются их потерями на поле боя, исход конфликта будут решать внешние факторы, в том числе изменчивые политические силы в Вашингтоне, Москве и европейских столицах.

Застопорившаяся военная кампания и зимний тупик, например, чреваты серьезными осложнениями в Соединенных Штатах, поскольку в такой ситуации поднимется больше вопросов об американской помощи в этом конфликте, и эту тему не отложат с наступлением полного враждебности и острых противоречий года выборов. Американцы готовятся к возможному столкновению между действующим главой государства Джо Байденом, возродившим западный альянс и ставшим самым важным зарубежным сторонником Украины, и экс-президентом Дональдом Трампом, который скептически относится к НАТО, восхищается Путиным и обещает прекратить конфликт за сутки, вероятно, на условиях Москвы. Даже если Трамп не станет кандидатом от Великой старой партии, ослабевающая общественная поддержка воюющего Киева может навредить Байдену.

Поэтому по политическим и стратегическим причинам этим летом Украина ощущает на себе огромное давление, ведь от ее долгожданного контрнаступления ждут существенных боевых успехов. Но пока операция больше похожа на утомительную работу, нежели на блицкриг, а из-за этого вооруженные действия вполне могут затянуться и перейти в следующий год. Если так, то эластичное уравнение, лежащее в основе этого конфликта, включающее способность ВСУ сражаться и решимость американцев отправлять Киеву многомиллиардные пакеты помощи <...>, станет еще более сложным.

Джим Шутто (Jim Sciutto, журналист CNN, — Прим. ИноСМИ) во вторник очень емко сформулировал в своей статье, насколько важно Украине показать импульс силы в ходе наступления, чтобы повлиять на политику внешнего мира. Высокопоставленные чиновники из США и других западных государств заговорили о все более "отрезвляющих" оценках способности ВСУ взять значительные участки территорий. Один дипломат из союзнической страны довольно мрачно сказал, что возможность добиться успеха у Киева есть, однако "крайне маловероятно", что в предстоящие недели это изменит соотношение сил в ходе боевых действий. Официальные лица, как украинские, так и зарубежные, сегодня признают, что наступление идет медленнее, чем они надеялись.

Проблемы Украины, а также ее тяжелые боевые потери отчасти связаны с глубоко эшелонированной обороной российских войск с многочисленными ходами сообщений и минными полями, которые они сумели подготовить за несколько месяцев. Есть и другое объяснение. Наступающая армия должна иметь численное превосходство над окопавшимся противником. <...> Однако сейчас начался наиболее трудный для Украины этап боевых действий.

Признаком важности внешних представлений о ходе военных действий является очень болезненная реакция Зеленского на любые заявления о том, что контрнаступление вызывает разочарование. Вместе с тем он в характерной для себя манере подчеркивает необходимость получения высококлассного западного оружия.

"Контрнаступление идет трудно. Оно идет медленнее, чем хотелось бы и чем кажется некоторым людям", — сказал Зеленский на встрече с представителями латиноамериканских СМИ, видеозапись которой появилась во вторник. <...>

Пока еще рано говорить, что время для украинского наступления на исходе, хотя на пороге осень с ее плохой погодой, из-за которой будет труднее совершать маневры.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг (Mark Hertling), например, утверждает: "Многие аналитики считали, что Украина не сможет остановить Россию в начале военных действий". <...>. По словам генерала, ВСУ ведут масштабное наступление на фронте, равном расстоянию от Вашингтона до Бостона, и поэтому им нужно время.

"Появляется много мрачных комментариев о происходящем сейчас, но Украина выполняет самую трудную из всех задач, и на это у нее уйдет много времени", — подчеркнул Хертлинг.

Американские политические оценки по Украине становятся все пессимистичнее

Но хватит ли Западу выдержки и терпения, чтобы дать Украине необходимое время? Если в предстоящие недели на фронте в ходе наступления не будет больших успехов, у американских и европейских чиновников не останется выбора, и они будут вынуждены рассматривать вооруженные действия в более широком политическом контексте, даже если им не будет видно конца.

В выходные в Саудовской Аравии состоялась международная конференция высокого уровня, участники которой рассматривали возможности для мирного урегулирования. Но пока четкого пути даже к прекращению огня нет. Украина не хочет уступать, добиваясь возврата к границам 1991 года, но для этого потребуется вывести российские войска из <...> Крыма, что в настоящее время нереально. Путин <...> пока еще не добился таких успехов, которые позволили бы объявить <...> о победе <...>. И, наконец, готовность Москвы и Киева терять людей будет иметь критическое значение для понимания того, в какой момент стороны согласятся на урегулирование. А случится это тогда, когда плюсы от прекращения конфликта перевесят издержки от его продолжения.

Момент осуществления такого сценария имеет прямое отношение к тому, будет американская поддержка постоянной или неустойчивой. Это очень важно не только в контексте поставок оружия на Украину, но и для сохранения натовского единства и европейской решимости.

Переизберут Байдена или нет, его наследие будет во многом определяться тем, как он отреагировал на российскую военную операцию. Это может стать самой значительной демонстрацией лидерских качеств какого-либо американского президента со времен Джорджа Буша-старшего в конце холодной войны.

Байден уже работает над новым законопроектом о дополнительном финансировании, и вполне вероятно, что конгресс рассмотрит его к концу года. Этот документ станет самой важной проверкой для республиканского большинства в палате представителей на готовность и дальше швырять в топку текущего конфликта миллиарды долларов, несмотря на глубокий скептицизм многих членов Великой старой партии. Любое предположение о том, что наступление ВСУ застопорилось, усилит колебания по вопросу целесообразности длительных американских обязательств. Внешняя политика редко становится решающим фактором на президентских выборах, а вооруженные действия на Украине не являются превалирующей темой на республиканских праймериз. Но некоторые сторонники Великой старой партии в голосующих первыми штатах Айова и Нью-Гэмпшир все-таки поднимают эти вопросы и ставят под сомнение щедрость США после долгих месяцев высокой инфляции, которая внесла свою лепту в пессимистические взгляды на американскую экономику.

На прошлой неделе телеканал CNN и фирма SSRS провели новый опрос общественного мнения, показавший политические сложности в Соединенных Штатах из-за конфликта на Украине. 55% избирателей сегодня говорят, что конгресс должен выделить дополнительные средства в поддержку Киева. 51% заявил, что США уже и так сделали достаточно, а 48% считают, что Вашингтон должен внести больший вклад. Сразу после начала российской военной операции в феврале 2022 года 62% американцев говорили, что США обязаны активнее содействовать Украине. Как и все остальное в Соединенных Штатах, поддержка военных усилий Киева там носит глубоко поляризованный характер. По данным опроса, 71% республиканцев считает, что конгресс не должен выделять новое финансирование, а 62% демократов уверяют, что должен. Данные анкетирования все же показывают, что мнений в пользу дополнительного спонсирования среди республиканцев и демократов вполне достаточно, и это отрадно. Но вопрос в другом. Готов ли и способен ли спикер палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy), обладающий ничтожным большинством и сохраняющий свой пост лишь по милости поддерживающих Трампа республиканцев, провести большой закон о помощи на базе двухпартийной поддержки? Политическая ситуация в палате представителей — довольно ненадежная основа жизненно важной для Украины американской помощи, и она наглядно показывает, почему застопорившееся наступление может стать политической катастрофой для Зеленского в США и стратегическим поражением для ВСУ на фронте.

Белый дом старается не заострять внимание на том, что Украина сбавляет темпы, хотя пока у нее есть запас времени. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби (John Kirby) сказал, что ВСУ добиваются определенных успехов, и намекнул, что на этой неделе они могут получить новый пакет помощи, в который войдет техника для разминирования и РСЗО HIMARS.

Но в условиях, когда поддержка военных усилий со стороны американского общества ослабевает, Байден может столкнуться с очень сложной проблемой. Идя на переизбрание, он должен будет объяснить, почему Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине в очередное кровавое лето. Американские войска в этих боевых действиях не участвуют, а сам президент издавна выступает против вмешательства Вашингтона в зарубежные свары. Во главу угла своей стратегии Байден поставил недопущение прямого столкновения США с Россией. Но Трамп все равно видит некую удачную возможность.

Несмотря на политическую слабость по причине преклонения перед Путиным <...>, бывший президент очень громко предупреждает, что позиция Байдена по Украине может привести к третьей мировой войне и к ядерному конфликту. И даже если Трамп не станет выдвиженцем от Великой старой партии, самые ярые сторонники Украины из числа республиканцев, включая бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи (Chris Christie), побывавшего на прошлой неделе в Киеве, экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли (Nikki Haley) и бывшего вице-президента Майка Пенса, все равно плетутся в хвосте предвыборной стаи.

Так что, когда избиратели в ноябре 2024 года станут решать свое будущее, вполне возможно, что они одновременно определят и судьбу Украины.