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РИА Новости

Путин создал почетное звание "Заслуженный работник ОПК"

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Президент Путин указом установил в России почетное звание "Заслуженный работник ОПК"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", - говорится в документе. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией документа. Указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.

Согласно положению, почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ" присваивается работникам организаций оборонно-промышленного комплекса и иным гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса. военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также за личные заслуги.

В частности, указаны заслуги "в разработке, создании, внедрении в производство и организации производства современных образцов вооружения, военной и специальной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения", в выполнении заданий с опережением графика, в разработке и реализации мер по устойчивому инновационному развитию ОПК.

В России ежегодно 19 сентября отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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