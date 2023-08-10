Зеленский сообщил, что заседание ставки "в самом узком составе" обсудило наступление ВСУ

По словам президента Украины, с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего "в специальном формате", на котором обсуждалось наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Сегодняшняя ставка - в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашему наступлению", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, с докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.