Военный эксперт Дандыкин: США «сольют» Украину, когда она начнет приносить убытки

Когда США поймут, что Украина провалила контрнаступление и приносит лишь убытки, они попытаются «слить» ее. Об этом 9 августа «Известиям» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал сюжет американского телеканала CNN о том, что конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу. Отмечается, что «борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые Россия построила за месяцы».

По мнению Дандыкина, такие материалы появляются неслучайно, в западных странах в последнее время пошла волна таких публикаций. Эксперт указал на то, что СМИ на Западе работают на подготовку нужного общественного мнения, если это нужно властям.

«Тут важно понимать, что для нас спецоперация на Украине — это безопасность, защита своей страны, своих ценностей, русского мира и возможность строить свое будущее самостоятельно, а не по указке. На Западе к ней другой подход. Украинское контрнаступление, на которое были затрачены большие ресурсы, не оправдало себя, компании, покинувшие Россию, потеряли сотни миллиардов — это огромные суммы», — сказал он.

Особенно пострадали страны Европы, которые уже начали задаваться вопросом, принесет ли им доходы украинский кризис, подчеркнул Дандыкин.

«Своя рубашка, как известно, ближе к телу. У США к тому же маячит на горизонте перспектива конфликта за Тайвань. Им проще будет в определенный момент слить своего прокси — Украину, если посчитают, что она свою роль сыграла и приносит убытки. Появление таких сюжетов в СМИ намекает на это. Подобную картину мы видели, когда развивались события в Афганистане и других странах. Чем все закончилось, мы помнил. США и натовские страны бросили своих союзников», — заключил эксперт.

7 августа газета The New York Times указала на огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления. Издание также отметило недостаточную подготовку украинских боевиков для встречи с российской армией. Кроме того, подчеркивается неприспособленность американской военной техники к реалиям на поле боя в зоне спецоперации.

5 августа бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил, что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя. Также он отметил, что российская армия в очередной раз произвела на него сильное впечатление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.