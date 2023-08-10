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"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52

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Работа вертолета Ка-52 группировки Юг на Артемовском направлении СВО
Работа вертолета Ка-52 группировки Юг на Артемовском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Российские вертолеты Ми-28 и Ка-52 не имеют равных в мире, пишет MWM. Они прекрасно показали себя во время спецоперации и нанесли военной технике ВСУ значительный урон.

Производство военных вертолетов по российскому гособоронзаказу увеличилось более чем вдвое: только за 2022 год было выпущено 296 вертолетов, сообщил генеральный директор государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов. Для сравнения, в 2021 году выпуск составил 134 вертолета (на 55% меньше).

"По гособоронзаказу производство боевых вертолетов удвоилось… Что касается вертолетной отрасли, то наш холдинг „Вертолеты России” в 2022 году выпустил 296 вертолетов. В 2021 году их было 134, а в этом — 296, значительный рост", — сказал Чемезов.

России стремится значительно нарастить производство ключевой оборонной продукции как для нужд спецоперации на Украине, так и из-за роста предполагаемой угрозы со стороны расширяющегося альянса НАТО в период высокой напряженности между Москвой и Западом.

Российские ударные вертолеты играют все более важную роль в военных действиях, при этом Ми-28 и Ка-52 уже нанесли значительный урон украинской бронетехнике с начала июня, когда украинские военные и сопровождающие их военизированные формирования попытались развернуть массированное наступление на российские позиции. Боевые вертолеты также уничтожают недавно поставленную западную технику, включая БМП M2 "Брэдли" и основные боевые танки "Леопард", а также поддерживают атаки на передовые позиции Украины.

Хотя после окончания холодной войны позиции российской оборонной промышленности во многих областях ослабли, российские вертолеты по-прежнему превосходят других по своим характеристикам, при этом ударные Ми-28 и Ка-52 не имеют равных. Оба созданы уже после окончания холодной войны и производились в значительных масштабах в течение 2010-х годов наравне с Ми-35 — сильно усовершенствованной версией советского Ми-24.

Российские источники с передовой часто публикуют кадры, как ударные вертолеты уничтожают украинскую бронетехнику. Подобные эпизоды резко участились с началом украинского наступления в начале июня.

Для максимальной противотанковой защиты для ударного вертолета Ка-52 была разработана новая ракета "Вихрь-1", которая позволяет поражать цели с безопасных расстояний, на которых эффективность украинских средств ПВО падает.

Ширящийся успех ударных вертолетов на передовой во многом объясняется резким истощением арсеналов украинских сил ПВО. На последних кадрах от седьмого августа Ка-52 в Запорожской области управляемой ракетой уничтожает спрятанную в листве украинскую бронемашину.

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