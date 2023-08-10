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РИА Новости

Шойгу заявил о кратном росте угроз военной безопасности России с запада

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Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Шойгу: угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада кратно выросли

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений кратно выросли, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

"Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе – Швеции. После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза", - констатировал Шойгу.

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