Генерал Милли оценил угрозу нацбезопасности США из-за помощи Украине

Поставки оружия на Украину не угрожают безопасности США, заявил в интервью The Washington Times генерал Марк Милли. Кроме того, он отказался подвести итоги наступления ВСУ, назвав этот шаг преждевременным.

Несмотря на критику, глава объединенного комитета начальников штабов заявляет, что американское оружие играет жизненно важную роль в "экзистенциальной борьбе" Киева.

За те четыре года, которые генерал Марк Милли проработал на должности председателя объединенного комитета начальников штабов при президентах Дональде Трампе и Джо Байдене, произошло немало судьбоносных – и вызывающих множество противоречий – событий. Это уже вторая статья серии, посвященной приближающемуся окончанию срока полномочий генерала Милли, который завершится в октябре. В интервью Милли обсудил со страшим военным корреспондентом Washington Times Беном Вольфгангом некоторые достижения и противоречия, с которыми он столкнулся, пока был самым высокопоставленным военным офицером Пентагона.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что американские запасы вооружений не упадут ниже "приемлемых уровней риска", несмотря на нескончаемый поток оружия, которое отправляется на Украину. Тем самым он опроверг предположения о том, что Америка, возможно, подвергает себя опасности, оказывая такую щедрую военную помощь Киеву.

В своем эксклюзивном интервью изданию Washington Times генерал Милли сказал, что он и другие высокопоставленные чиновники Министерства обороны США внимательно следят за количеством американских боеприпасов на складах и не допустят, чтобы уровень запасов упал ниже допустимого порога, хотя подробности он предпочел опустить. В политических кругах Вашингтона и среди представителей агентств национальной безопасности набирают обороты споры в отношении Украины, в том числе по поводу того, действительно ли она способна одержать окончательную победу над Россией и в какой момент администрация Байдена может начать более агрессивно подталкивать Киев к мирным переговорам.

Украинский конфликт, который продолжается уже полтора года, истощает американские запасы оружия. Многие предупреждают, что оборонно-промышленная база Соединенных Штатов в целом испытывает все большую нагрузку и не в состоянии удовлетворить спрос. Некоторые эксперты в области национальной безопасности уже бьют тревогу по поводу возникшей нехватки боеприпасов и неспособности быстро пополнить их запасы на случай неожиданного конфликта.

Генерал Милли сказал, что Пентагон тесно сотрудничает с оборонной промышленностью, чтобы пополнять арсеналы как можно быстрее. Он подчеркнул, что масштабы военной помощи Украине не угрожают и не будут угрожать национальной безопасности США.

"Мы отслеживаем эти данные на ежедневной основе для [министра обороны Ллойда Остина] и для президента. Мы предоставляем им отчеты каждый день", – сказал он.

По словам Милли, министр обороны "дал нам следующую установку: ни в какой категории оружия и боеприпасов мы не должны опускаться ниже приемлемых уровней риска". "Я не буду вдаваться в детали, но мы очень, очень внимательно за этим следим, – сказал генерал. – Мы не собираемся ставить под угрозу наши собственные потребности и способность осуществлять боевые операции с применением наших запасов боеприпасов. Мы не собираемся подвергать себя такому риску".

Огромный поток оружия, полученного Украиной от Соединенных Штатов, затмил собой то, что Киеву передали другие союзники по НАТО. Как на этой неделе сообщил Пентагон, Вашингтон отправил Киеву более двух тысяч зенитных ракетных комплексов "Стингер", более 10 тысяч противотанковых систем "Джавелин" и более двух миллионов 155-ммиллиметровых артиллерийских снарядов.

Дуглас Буш (Douglas R. Bush), помощник министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям, заявил, что американская оборонная промышленность производит 24 тысяч артиллерийских снарядов в месяц и в следующем году планирует производить более 80 тысяч снарядов в месяц, поскольку она наращивает масштабы помощи Украине.

В своем подробном интервью касательно российско-украинского конфликта генерал Милли подчеркнул, что пока слишком рано делать какие-либо серьезные выводы о результатах двухмесячного контрнаступления Украины в Донбассе, несмотря на "отрезвляющие" официальные оценки достижений Киева. Генерал признал, что в настоящее время слишком много неясности вокруг реального хода контрнаступления украинских сил, которое, по мнению многих, идет более медленными темпами, чем надеялись западные обозреватели и военные стратеги.

Контрнаступление Украины и успех ее борьбы на протяжении всего конфликта в значительной мере зависят от военной помощи Запада, включая крупные поставки американской артиллерии, зенитных систем и комплексов противоракетной обороны. В общей сложности с начала российской СВО в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине системы, вооружение, технику и другую военную помощь на сумму более 41 миллиарда долларов.

Некоторые из недавних стратегических решений администрации Байдена, по всей видимости, были продиктованы либо нехваткой боеприпасов, либо страхом перед таким дефицитом.

Решение о поставках кассетных боеприпасов вызвало бурю негодования со стороны критиков, заявляющих, что это оружие предполагает гораздо более высокий риск случайных жертв среди мирного населения. В интервью CNN президент Байден дал понять, что кассетные боеприпасы были единственным вариантом, потому что и Украине, и Соединенным Штатам не хватает 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Их у нас мало", – сказал президент, имея в виду эти артиллерийские снаряды. Другими словами, он фактически признал, что американские запасы оружия истощаются.

"Экзистенциальная борьба"

Генерал Милли подчеркнул, что помощь, оказываемая Соединенными Штатами, выходит далеко за рамки цифр на бумаге и является частью гораздо более масштабного уравнения.

"Наша задача заключается в том, чтобы министр обороны и президент постоянно были в курсе, чтобы конгресс постоянно был в курсе уровней [запасов оружия]. Мы работаем с промышленностью, чтобы пополнять запасы и так далее, –сказал генерал Милли. – В то же время нам нужно сделать так, чтобы у Украины было все необходимое и она могла успешно себя защищать. Украинский вопрос гораздо больше самой Украины. Для Украины это экзистенциальная борьба <…> Но для Европы, для Соединенных Штатов, для других стран мира это нечто гораздо большее".

"Здесь речь идет о наборе правил, которые были установлены Соединенными Штатами в конце Второй мировой войны и которые не позволяют крупным державам по своему усмотрению менять границы с помощью военной силы и ради самовозвеличивания", – объяснил Милли.

Несмотря на высокие ставки, новые данные свидетельствуют о том, что американцы, возможно, начинают испытывать недовольство в связи с огромными потоками помощи, утекающими на Украину. Результаты опроса, проведенного Pew Research в июне, показали, что 28% американцев считают, что Соединенные Штаты оказывают "слишком много" помощи Украине – в мае 2022 года, то есть спустя три месяца после начала российской спецоперации, так ответили всего 12%.

Этот сдвиг в общественном мнении является следствием в первую очередь изменения отношения республиканцев: согласно опросу Pew, сейчас 44% республиканцев считают, что Соединенные Штаты оказывают Украине слишком много помощи, хотя в мае 2022 года так думали всего 17%. Число демократов, убежденных, что Америка оказывает слишком щедрую помощь, за тот же период времени выросло с 8% до 14%.

Влиятельные республиканцы конгресса все чаще поднимают тему огромных объемов помощи Киеву, выражая сомнения в том, что Украина когда-либо сможет добиться окончательной победы.

"Запасы, на пополнение которых потребуются годы, Украина тратит за считанные недели, – написала Байдену в этом году группа из 19 республиканцев конгресса, включая сенаторов Майка Ли (Mike Lee) и Рэнда Пола (Rand Paul). – Существуют подходящие способы, которыми Соединенные Штаты могут помочь украинскому народу, однако неограниченные поставки оружия в поддержку бесконечных военных действий не входят в их число. Нашим национальным интересам и интересам украинского народа лучше всего отвечает содействие переговорам, которые необходимо срочно начать для урегулирования этого конфликта".

Идея о том, что Соединенные Штаты и Украина должны отдавать предпочтение мирным переговорам, а не подпитывать бесконечный конфликт, может получить больше поддержки к концу этого года, особенно если в своем контрнаступлении Украина не продемонстрирует явного и существенного прогресса.

Генерал Милли признал, что украинским силам предстоит пройти тяжелое испытание – каким-то образом преодолеть минные поля и в конечном счете попытаться прорвать линии обороны, которые русские возводили несколько месяцев. Однако, по его словам, пока слишком рано делать какие-либо выводы касательно итогов контрнаступления.

"Они сражаются на своей земле, однако им приходится вести наступательную общевойсковую маневренную операцию, а это очень и очень сложно, – пояснил он. – И им приходится двигаться через очень плотные минные поля, которые, очевидно, очень опасны".

"Там много тумана, там страх, кровь и насилие, – сказал генерал Милли. – Там российские и украинские силы ведут очень интенсивные боевые действия с применением обычных вооружений, которые дорого обходятся обеим сторонам. И это еще не конец. Думаю, говорить сейчас о победе или поражении было бы преждевременно. Это еще не конец".

Автор статьи: Бен Вольфганг (Ben Wolfgang)