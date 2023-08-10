США хотят усилить присутствие в Арктике для борьбы с Россией. Но есть нюанс

Вашингтон вступил в конкуренцию с Москвой за Арктику, но столкнулся с проблемой, пишет WSJ. Ему не хватает кораблей, способных переносить суровые полярные условия. Россия же наращивает свой ледокольный флот. Более того, сразу за Россией следует Китай, который строит суда куда быстрее, чем США, отмечает автор.

Алан Каллисон

США конкурируют с российско-китайским тандемом, но у них меньше ледоколов, портов и опыта.

Датч-Харбор, Аляска — Прошлой осенью во время патрулирования в Беринговом море катер береговой охраны США "Кимбалл" заметил семь китайских и российских судов, быстро идущих параллельным курсом в холодных водах вблизи Алеутских островов на Аляске.

Экипаж "Кимбалла" идентифицировал главный корабль Поднебесной как "Наньчан", один из крейсеров-эсминцев нового класса, способных запустить более ста управляемых ракет. Проводившие совместные учения суда двух государств направились на север и восток, в воды США, послав, по мнению американских военных и экспертов по национальной безопасности, ясный сигнал о стратегической ценности региона для Москвы и Пекина.

Российские военные корабли и китайские исследовательские суда — привычное зрелище в этой зоне, которая включает в себя Алеутские острова, стратегическую цепь вулканических островов, отделяющую Тихий океан от Берингова моря и Северного Ледовитого океана. Этот архипелаг был театром ожесточенных боев во время Второй мировой войны. В маленьком островном городке Уналашка (город на островах Уналашка, или Датч-Харбор, и Амакнак в Алеутском архипелаге, — Прим. ИноСМИ), который приносит больше рыбы, чем любой другой порт США, находится база береговой охраны Датч-Харбор.

"Но видеть, как эти военные корабли объединяются в надводную боевую группу и вместе двигаются вперед, — это большая редкость", — сказал контр-адмирал Натан Мур (Nathan Moore), который до начала этого месяца был командующим береговой охраной Аляски, а теперь стал заместителем командующего в Атлантическом океане.

Береговая охрана вызвала самолет С-130 "Геркулес" с другой базы на острове Кадьяк на Аляске, а офицеры на борту "Кимбалла" передали по рации российским и китайским судам предупреждение о том, что они вошли в воды, контролируемые США. Корабли двух стран разомкнули построение, повернули на юг и уплыли.

Когда-то уединенное и трудно проходимое, сегодня это морское пространство Арктики, где государства работали вместе, чтобы добывать природные ресурсы, становится спорной территорией. По мере таяния льдов и активизации движения на южных перифериях Северного Ледовитого океана правительства совершают разные маневры, которые отражают соперничество за доминирование, уже наблюдающееся в более низких широтах.

В последние месяцы российские бомбардировщики усилили патрулирование над Арктикой и продвинулись дальше на юг. Служба разведки Норвегии заявила, что <...> стратегические вооружения Москвы приобретают все большее значение, в том числе атомное оружие подводных лодок Северного флота РФ. В водах Заполярья усилилась активность коммерческих и государственных судов под российским флагом.

Хотя американские военные чиновники и аналитики и не ожидают, что Китай развернет крупные вооруженные силы в Арктике, они заявляют, что Пекин делится спутниковой и электронной информацией по региону с Москвой.

В ответ США наращивают свое присутствие в Арктике, усиливая полярный ледокольный флот, то есть корабли, жизненно важные для обеспечения постоянного присутствия в холодных морях. И все же сейчас Соединенные Штаты отправляют в регион всего один ледокол, который может ходить лишь часть года. У России же здесь около трех дюжин ледоколов.

По словам аналитиков и военных, Америка также отслеживает передвижения России и Китая в Заполярье с помощью спутников, дронов и беспилотных кораблей.

США и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона уже засвидетельствовали, как Поднебесная построила военные объекты в Южно-Китайском море. Теперь Пентагон не хочет снова оказаться застигнутым врасплох, причем на этот раз у берегов Америки, Канады и других союзников Соединенных Штатов по НАТО в Северной Европе. Прошлой осенью российско-китайские оборонные учения привели к началу операции "Страж границы" (Frontier Sentinel) — плана адмирала Мура по предупреждению неожиданных заходов иностранных военных судов в воды США в регионе и реагированию на них.

"Мы говорим всему миру: „Мы тут, и мы патрулируем эту область“, — сказал Кеннет Бода (Kenneth Boda) из береговой охраны, который до июня был капитаном американского ледокола „Хили“, ходившего в Арктике. — И есть определенные вещи, которые мы не хотим позволить вам здесь делать".

Проверка решимости США

Министерство обороны РФ заявило, что учения России и Китая, начавшиеся в Японском море, были направлены на повышение оперативной совместимости флотов и защиту восточных морских путей и экономической деятельности.

"Китай не будет и не собирается использовать вопросы Арктики для продвижения своих геополитических интересов", — отметил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

В октябре администрация Байдена обнародовала новую арктическую стратегию, в которой главным приоритетом американских интересов поставлена национальная безопасность, а не окружающая среда, экономическое развитие и международное сотрудничество. В этом стратегическом документе говорится, что "неспровоцированный военный конфликт России против Украины сделала межправительственное сотрудничество с Москвой в Арктике практически невозможным".

А вот российско-китайское партнерство в Заполярье усложняет задачи, с которыми сталкиваются американские военные, вступающие в новую эру соперничества великих держав. На протяжении десятилетий США были сосредоточены на борьбе с исламским терроризмом на Ближнем Востоке и в Афганистане, но в последнее время они работают над переориентацией своих сил на другие типы возможных конфликтов.

"И Путин, и Си ясно дали понять, что Крайний Север является ключом к их стратегическим интересам, и крайне важно, чтобы Соединенные Штаты и наши союзники не позволили им доминировать в этом регионе", — заявил сенатор Роджер Уикер (Roger Wicker, республиканец, штат Миссисипи), главный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам, говоря о российском президенте Владимире Путине и его китайском коллеге Си Цзиньпине.

Согласно данным спутникового отслеживания, собранным центром AAC SpaceQuest для нашего журнала, число коммерческих и государственных судов под российским флагом в арктических водах выросло в среднем до 709 в месяц в прошлом году, что на 22% больше, чем в 2018 году. Среди них есть и "50 лет Победы", 160-метровый атомный ледокол, названный в честь годовщины победы России во Второй мировой войне.

Китай, со своей стороны, "ищет причины для военного присутствия в Арктике", — пояснил вице-адмирал Питер Готье (Peter Gautier), начальник оперативного отдела береговой охраны США.

Американская общественность узнала о разведывательной деятельности Поднебесной вблизи Арктики в начале этого года, после того, как у необитаемого острова Святого Матвея на Аляске в Беринговом море впервые был обнаружен китайский воздушный шар, который пролетел над США и Канадой, прежде чем был сбит над побережьем Южной Каролины.

Внешнеполитическое ведомство КНР отрицает разведывательные цели воздушного шара. Министерство раскритиковало Соединенные Штаты за его уничтожение.

В этом году канадские официальные лица заявили, что в прошлом году они захватили китайские буи, которые, как считается, использовались для наблюдения за американскими подводными лодками. По их словам, должностные лица США также расследуют визиты граждан КНР на базы Соединенных Штатов и в их окрестности, в том числе на Аляске.

"Если нас там нет, и мы позволяем им исследовать наши воды, то ситуация начинает все больше напоминать о Южно-Китайском море", — сказал капитан Стивен Адлер (Stephen Adler), который был командиром корабля береговой охраны "Страттон" во время остановки кораблей в Датч-Харбор прошлой осенью.

Расширение торговых путей

Российско-китайское партнерство в области безопасности отчасти обусловлено коммерческой заинтересованностью в богатом энергоносителями торговом маршруте.

Более высокие температуры открывают новые судоходные пути между Азией и Европой и могут в конечном итоге образовать новые маршруты вблизи Северного полюса. Уже в 2030-х годах Арктика может практически полностью освобождаться ото льда в сентябре, месяце с наименьшим количеством льда в годовом исчислении, указывают результаты июньского исследования в Nature Communications.

Судоходные компании изучают северное побережье России как кратчайшие пути сообщения между морскими портами Восточной Азии и Европы в обход южных океанов и Суэцкого канала. Маршрут следования грузового корабля из Японии в порт Нидерландов при проходе через Северный Ледовитый океан может уменьшиться более чем вдвое — до менее чем 10 тысяч километров по сравнению с 19 тысячами километров при использовании южных путей типа Суэцкого.

Северный морской путь — Москва заявляет о своем праве на его регулирование в соответствии с соглашением об Арктике — позволяет судам, перевозящим сжиженный природный газ, транспортировать грузы через Берингов пролив. Маршрут проходит вдоль морской границы между российскими и американскими водами к западу от Аляски.

Все больше ледокольных кораблей в этом районе доставляют российское голубое топливо на китайский рынок. Согласно данным AAC SpaceQuest, в прошлом году Москва и Пекин использовали три больших ледокола под гонконгским флагом для перевозки российского СПГ на китайский и другие рынки. Судя по всему, обе страны стремятся удвоить поставки газа из РФ в Поднебесную.

Вашингтон отвергает притязания Москвы на регулирование движения по Северному морскому пути и рассматривает возможность оспорить их в рамках так называемых учений, связанных со свободой судоходства, гласит секретный документ, полученный и опубликованный в Сети Джеком Тейшейрой (Jack Teixeira) из Национальной гвардии ВВС в штате Массачусетс. Такие мероприятия, известные как Fonops, включают в себя плавание в водах, направленное на опровержение того, что США видят как чрезмерные претензии других стран на водные пространства, в том числе притязаний Китая на Южно-Китайское море и другие зоны.

США искали возможность для организации операции по прохождению Северного морского пути между тихоокеанскими и атлантическими портами через арктические воды к северу от России. Тем не менее подлинность документов не доказана независимыми экспертами. Соединенные Штаты не проходили по такому маршруту.

Согласно другому просочившемуся источнику, США изучали возможность проведения экспедиции в Карском море, расположенном к северу от России, с отрядом военных кораблей НАТО, который должен был включать до четырех эсминцев с управляемыми ракетами и суда снабжения. В документах говорится, что Норвегия поддержала американский план, который не был реализован.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не прокомментировала попавшие в прессу документы, но сказала: "Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право, как мы это делаем по всему миру".

Пресс-секретарь Минобороны Норвегии отказалась от высказываний по этому поводу, представитель посольства России в Вашингтоне не ответил на запрос о комментарии.

Боевые возможности

В то время как Россия с ее обширными территориями доминирует на арктическом побережье, контролируя хорошо развитые порты, аэродромы и суда, активы НАТО в Канаде, Скандинавии и других европейских государствах могут сыграть свою роль в любом потенциальном конфликте.

Сами США обладают в Заполярье боевыми возможностями, начиная от авиабаз на Аляске с более чем сотней современных реактивных самолетов F-35 и F-22 и заканчивая атомными подводными лодками, бороздящими арктические моря, которые при всплытии могут пробивать лед, и радарами слежения за ракетами в Гренландии.

Новый специалист по планированию операций Пентагона в регионе следит за усиленными учениями в арктических условиях, которые часто проводятся вместе с союзниками по НАТО. В февральских мероприятиях американские солдаты из воздушно-десантной дивизии "Арктические ангелы" (Arctic Angels) пролетели пространство над Северным полюсом от Аляски до Финляндии, где они отрабатывали маневры вместе с норвежскими войсками.

Суровые условия полярного региона стимулируют развертывание беспилотных кораблей и инноваций для северных боевых сил. Ученые-материаловеды работают над модификацией военного оборудования, используемого при экстремальных температурах, например, для предотвращения скопления ледяных брызг на кораблях и оружии, что ранее решалось одним американским военным с помощью бейсбольной биты.

Самый большой разрыв между западными странами и российско-китайским тандемом лежит в "осведомленности о деятельности противника", или знании того, что соперник делает в этом регионе с небольшим количеством людей и слабой инфраструктурой.

Американские военные говорят, что для исправления ситуации необходимо добавить больше спутников, способных обеспечить лучшую связь на земле, беспилотных летательных аппаратов и морских судов, а также радаров дальнего действия. Порты, такие как Датч-Харбор, нуждаются в модернизации.

Более мощное присутствие Соединенных Штатов в регионе сдерживается нехваткой кораблей, способных переносить условия льда. Для сравнения: Москва постоянно инвестирует в ледостойкие суда, которые могут двигаться по воде, усеянной "гроулерами" — небольшими льдинами и торосами.

США отстают от России по количеству специализированных мощных полярных ледоколов, способных преодолевать сплошной лед толщиной в несколько метров. Эти огромные корабли могут доставлять тяжелое оборудование, топливо и припасы через прочный морской лед в любую точку от исследовательских станций в Антарктиде до Северного полюса. Они могут эффективно мониторить радиосвязь, а также доставлять военную технику, такую, как вертолеты и оборудование для ликвидации аварий или последствий экологических катастроф.

К 2024 году Россия планирует увеличить свой большой ледокольный флот за счет трех новых ледоколов проекта 23550, которые должны быть оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и которые могут курсировать между рядом новых военных баз, открытых Москвой за Полярным кругом. Эти базы также получили в распоряжение флот российских реактивных истребителей Су-34 для полетов над арктическими водными путями.

Сегодня у США нет ледокола, предназначенного для работы в Арктике круглый год. Корабль береговой охраны "Хили" (Healy), дизельный гигант водоизмещением 16 тысяч тонн, является самым длинным и самым большим судном береговой охраны, но каждую зиму он отправляется на ремонт в штат Вашингтон или Калифорнию.

Техническое обслуживание "Хили" обходится очень дорого. Прошлой осенью этот ледокол средней мощности столкнулся с трудностями — его жизненно важные дизельные генераторы засбоили после сложного путешествия к Северному полюсу, в ходе которого кораблю нужно было отходить от толстых слоев льда, а затем пробовать таранить их. В 2020 году пожар уничтожил один из электродвигателей ледокола. В этих условиях проблемы с ремонтом судна ограничивают период его использования для патрулирования арктической поверхности Америкой только полугодием.

Спущенный на воду и введенный в эксплуатацию в 1990-х годах, еще до прихода к власти Путина, "Хили" вряд ли готов к военному противостоянию. Корабль напичкан сверхмощным научным оборудованием и лабораториями, но не имеет палубных орудий для самообороны. На "Хили" есть новейшие средства связи и даже вертолет, которые могут использоваться в боевых целях, но судно особо специализируется на геохимических исследованиях и изучении климата. По словам капитана корабля Боды, недавняя серия экспериментов может помочь ВМС применять подводные аппараты подо льдом.

Другой американский полярный ледокол, "Полар стар" (Polar Star), мощнее, чем "Хили", но срок его службы подходит к концу, и каждый год судно направляют для ротации исследовательских команд в Антарктиде.

Совместная программа ВМС и береговой охраны по строительству более хорошо вооруженных и современных ледоколов была отложена. Из-за нехватки местной квалифицированной рабочей силы и влияния пандемии коронавируса проектировщик и строитель на верфи в Миссисипи, компания Halter Marine, которая в настоящее время принадлежит судоферфи Bollinger Shipyards, не может уложиться в сроки по первому ледоколу и потому понесет убытки в 1 миллиард долларов, заявили представители предприятия.

В 2018 году Китай спустил на воду второе исследовательское ледокольное судно отечественной постройки — Xue Long 2 ("Снежный дракон 2"). Оно работает в Заполярье вместе с первым подобным ему кораблем, построенным на Украине.

За год до встречи "Кимбалла" с объединенной российско-китайской эскадрой корабль береговой охраны "Страттон" заметил одно из ледокольных научно-исследовательских судов Поднебесной в Чукотском море, недалеко от морской границы США. "Страттон", оснащенный мощными пушками и БПЛА, начал преследование китайского корабля. По словам начальника оперативного отдела береговой охраны адмирала Готье, причина заключалась в том, чтобы "просто мирным путем подчеркнуть тот факт, что это зона суверенных интересов Соединенных Штатов".

В настоящее время Поднебесная отличается крупнейшим на планете военно-морским флотом с крейсерами-эсминцами, такими как "Наньчан". В то время как США со своими более совершенными военными кораблями, включая бóльший авианосный флот, обладают качественным преимуществом, Китай строит суда быстрее, сказал вице-адмирал Карл Томас (Karl Thomas), командующий Седьмым флотом ВМС США.

Пекин до сих пор не проявлял особого интереса к самостоятельному развертыванию собственных вооруженных сил в Арктике — отчасти потому, что это задело бы Москву, которая долгое время остерегалась китайского военного присутствия в регионе.

Повышенная напряженность

Никогда еще со времен холодной войны напряженность в отношениях между США и Россией в Арктике не была такой сильной.

В те десятилетия Москва и члены НАТО начали следить за Заполярьем, так как это был кратчайший путь для нанесения ударов по целям межконтинентальными ракетами и бомбардировщиками.

Обе стороны вложили значительные средства в арктические объекты, от радаров до подводных лодок ледового класса. На закате холодной войны советские и американские АПЛ дважды столкнулись в полярных водах к северу от главной базы подводных лодок СССР в Фенноскандии (физико-географическая страна на северо-западе Европы, — Прим. ИноСМИ), недалеко от границы с Норвегией. Эти инциденты нанесли ущерб подлодкам и стали головной болью для дипломатов, но военного конфликта удалось избежать.

В 1987 году, за два года до падения Берлинской стены, лидер Советского Союза Михаил Горбачев заявил о готовности снизить напряженность. В своем выступлении в арктическом городе Мурманске недалеко от советской базы подводных лодок он предупредил, что "милитаризация этой части мира принимает угрожающие масштабы".

Произошедшее три десятилетия спустя присоединение Москвой Крыма и ввод войск на Украину возродили старую напряженность, а Вашингтон подтолкнул западные государства к наложению ряда санкций против российской экономики. Европейские и американские нефтегазовые гиганты прекратили инвестиционное и технологическое сотрудничество с российскими компаниями, особенно в технически сложных регионах, таких как Арктика. В ходе июньского визита в страны Северной Европы госсекретарь Энтони Блинкен объявил о повторном открытии дипломатической "заставы" времен холодной войны к северу от Полярного круга в Тромсё, Норвегия.

Россия была фактически выдавлена из расположенного в Тромсё Арктического совета, региональной управляющей группы, в которую входят США, Канада и другие государства, имеющие территории в Заполярье. Швеция и Финляндия, которые давно стремились к нейтралитету, присоединились к НАТО. После того, как первая вскоре завершит процесс вступления, Москва станет единственной стороной с правом голоса в Арктическом совете, не входящей в западный военный альянс. Из-за военного конфликта на Украине заседания организации были приостановлены, а важные решения отложены на время двухлетнего ротационного председательства России, которое закончилось в мае.

В середине прошлого года Путин посетил исторический портовый город Санкт-Петербург и объявил о новой военно-морской доктрине государства, которая поставила Арктику на первое место среди всех приоритетных регионов и отвела в ней роль российским "странам-партнерам", что явно подразумевает Китай и других союзников.

В течение многих лет Пекин предлагал Москве помощь в развитии ее портовых сооружений в арктических регионах, которые облегчили бы поставки природного газа в Китай, но вместо этого Россия, как правило, выбирала западные фирмы. У нее больше нет такой свободы выбора, считает Лизелотта Одгаард (Liselotte Odgaard), профессор Норвежского института оборонных исследований в Осло. "Теперь им понадобятся китайские деньги, чтобы делать то, что они хотят делать", — подчеркнула она.

Одгаард отметила, что ни о каких крупных совместных российско-китайских экономических проектах еще не объявляли, но они неизбежны. Медленно и осторожно Пекин будет использовать этот шанс для налаживания экономических связей с Москвой в Арктике и начнет играть там вспомогательную роль, пока Россия демонстрирует свои военные мускулы.

Авторы: Уильям Молдин (William Mauldin), Алан Каллисон (Alan Cullison)