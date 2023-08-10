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В Национальном центре управления обороной состоялось заседание Коллегии Минобороны России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 9 августа. В Национальном центре управления обороной министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 9 августа провел заседание Коллегии Минобороны России.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы своевременного и адекватного реагирования на внешние угрозы безопасности на западном направлении. В связи с этим генерал армии Сергей Шойгу обсудил с руководящим составом военного ведомства создание Ленинградского и Московского военных округов, а также усиление приграничных группировок войск ВС РФ.

Ниже вступительное слово Сергея Шойгу на заседании коллегии ведомства приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"Коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму, – заявил генерал армии Сергей Шойгу, открывая заседание. – С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более 4000 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 млрд. долларов".

При этом глава российского военного ведомства подчеркнул, что США, создавая серьезные риски эскалации конфликта, добиваются от своих союзников поставок все более смертоносного и дальнобойного оружия и тем самым пытаются переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

"В мае Украине переданы британские авиационные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow. В условиях нарастающего у вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы", – подчеркнул министр обороны России. Также он упомянул и проработку вопроса о передаче Украине истребителей F-16.

Говоря о том, что угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно, генерал армии Сергей Шойгу затронул вопрос и северо-западного стратегического направления: "Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе – Швеции. После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России".

В ходе заседания обсуждались и угрозы, связанные с милитаризацией Польши, через которую США проводят антироссийскую политику: "Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте". В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у США, Великобритании и Республики Кореи, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию. Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории", – заявил генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в непосредственной близости от границ Союзного государства вооруженные силы европейских стран разместили около 360 тыс. военнослужащих, 8 тыс. ед. бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. "Численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек", – добавил министр обороны России.

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