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ТАСС

Шойгу заявил, что поставки кассетных боеприпасов Киеву продиктованы нарастающим дефицитом

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Кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы.
Источник изображения: © AP Photo / Sven Kaestner

По словам главы Минобороны РФ, США пошли на военное преступление этими поставками

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Поставки запрещенных кассетных боеприпасов Украине являются военным преступлением со стороны США и продиктованы нарастающим у ее вооруженных сил дефицитом боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

"В условиях нарастающего у Вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи, запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы", - сказал он. 

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Шойгу Сергей
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