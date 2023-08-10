Шойгу отметил риски для России в закупках Польшей западного оружия

Шойгу: Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Британии, Южной Кореи

Польша начала масштабные закупки оружия у США, Великобритании и Южной Кореи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 9 августа.

«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, «самую мощную армию на континенте». В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея», — заметил министр.

По его словам, Польша приобретает танки, артиллерийские системы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной (ПРО), а также боевую авиацию.

Шойгу подчеркнул, что такие действия Варшавы несут риски для Москвы. Помимо этого, по мнению министра, Польша намерена создать польско-украинское соединение якобы для безопасности Западной Украины, однако республика собирается в будущем оккупировать эти территории.

Ранее, 6 августа, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Запад создает военный союз для вторжения на украинскую территорию. По его мнению, в коалицию войдут Польша и Литва, которые сыграют ключевую роль. Если страны не смогут оккупировать западную часть Украины, им помогут США, подчеркнул Макгрегор.

Еще в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Варшава рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» от Киева. Он также поручил директору Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.

До этого, 11 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Варшава не заинтересована в присоединении Киева к Североатлантическому альянсу, потому что она может претендовать на присвоение украинских территорий.

Кроме того, еще в апреле Нарышкин также сообщил, что польское правительство ждет удачного момента, чтобы получить контроль над Западной Украиной.