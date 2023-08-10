SAFE Boats закупит вооружение для катеров класса "Айленд" ВМС Украины

ЦАМТО, 9 августа. МО США объявило о подписании командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с SAFE Boats International дополнительного контракта на закупку и установку шести систем артиллерийского вооружения (Gun Weapon System) на патрульные катера класса "Айленд" ВМС Украины.

Стоимость подписанного в рамках программы помощи "Зарубежное военное финансирование" контракта, являющегося реализацией опциона к основному соглашению, составила 22,27 млн. долл. Соглашение также предусматривает поставку запчастей. Работы будут выполняться на предприятии в Такоме (шт.Вашингтон) и будут завершены к октябрю 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в 2016 году власти Украины направили в США запрос о передаче ВМС страны двух патрульных катеров класса "Айленд" из состава Береговой охраны США в рамках программы "Избыточное военное имущество". Передача была одобрена, но на ремонт и доставку катеров Украина потратила около 9 млн. долл.

27 сентября 2018 года в Балтиморе (США) в присутствии президента Украины П.Порошенко состоялась официальная церемония передачи ВМС Украины катеров WPB-1321 "Кушинг" и WPB-1323 "Драммон", получивших новые наименования Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". В октябре 2019 года катера были доставлены в Одессу и 14 ноября приняты на вооружение. Переданные катера не были оснащены вооружением.

В 2019 году Украина направила в США запрос о передачу еще трех катеров. На этот раз была одобрена передача катеров WPB-1307 "Окракок", WPB-1331 "Вашингтон" и WPB-1336 "Киска". Первые два катера, получившие названия "Сумы" и "Фастов", были доставлены на Украину в ноябре 2021 года и вошли в боевой состав флота в декабре того же года. Поставка третьего катера, "Вячеслав Кубрак", планировалась на начало 2022 года, однако, вероятно, была сорвана из-за начала СВО.

Сообщалось, что в марте 2022 года катер "Славянск" был потоплен в районе Одессы.

В декабре 2021 года командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что все катера класса "Айленд", полученные из США, будут оснащены вооружением американского производства. Речь шла о 30-мм артиллерийских установках и ракетах различных типов. Вероятно, заключенный с Safe Boats International контракт предполагает закупку вооружений для этих катеров.