Проблема заключается в том, что украинцы потом возложат вину за свои неудачи на западные страны, отметил высокопоставленный западный дипломат, чьи слова привел телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое не оправдало ожидания западных стран, может привести к расколу среди союзников Киева. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его информации, западные официальные лица опасаются, что "растущий разрыв между ожиданиями и реальными результатами [контрнаступления]" приведет к обмену обвинениями между Киевом и столицами западных стран, а также "к расколу внутри альянса".

"Проблема, конечно, заключается в том, что украинцы потом возложат вину [за свои неудачи] на нас", - сказал высокопоставленный западный дипломат.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

Ранее газета Politico сообщила, что официальные лица США предупредили украинских коллег, что Киеву необходимо добиться в ближайшее время крупных успехов на поле боя, чтобы Вашингтон продолжил оказывать помощь в прежних объемах.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета The Washington Post писала, что безуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами.