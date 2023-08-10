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Военное обозрение

Польша получила первый из четырех заказанных вертолётов Leonardo Helicopters AW101 Merlin в противолодочной версии

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Источник изображения: topwar.ru

Польша получила первый из четырех заказанных вертолетов Leonardo Helicopters AW101 Merlin в противолодочном варианте, которые в перспективе должны заменить в ВМС республики советские вертолеты Ми-14. О прибытии вертолета сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в одной из запрещенных в России соцсетей.

Первый AW101 Merlin, собранный на заводе в британском Йовиле, покинул Великобританию 7 августа и в тот же день прибыл в Польшу, совершив промежуточную посадку в Роттердаме (Нидерланды). Вертолет уже покрашен в цвета польских ВМС и имеет регистрационный номер ZR288. Однако сразу в состаав польского флота он не будет введен, перед официальной церемонией его облетают на предприятии PZL-Swidnik в Свиднике.

Всего Польша заказала четыре Leonardo Helicopters AW101 Merlin в противолодочной версии, хотя хотела восемь, но денег хватило только на половину. Они заменят стоящие на вооружении ВМС Польши восемь Ми-14ПЛМК и два поисково-спасательных Ми-14ПЛ/R еще советской сборки. О сроках передачи остальных трех пока информации нет.

Кроме морской версии, Варшава также намерена закупить 22 вертолета Leonardo AW101 в военно-транспортном исполнении для замены советских вертолетов МИ-8/17 в составе ВВС республики. Предварительно, поставки запланированы на 2025 - 2031 года. О потенциальной закупке вертолетов сообщил инспектор ВВС Польши бригадный генерал Иренеуш Нова.

Данный вертолет является машиной средней грузоподъемности, вмещающей до 30 человек десанта или 16 лежачих раненых. Экипаж 1-2 человека, скорость - 309 км/час, может нести вооружение на специальных подвесах.

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Страны
Великобритания
Нидерланды
Польша
Россия
Продукция
AW-101
EH-101
Ми-14
Компании
Leonardo
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