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ЦАМТО

Проект оборонного бюджета Филиппин на 2024 ф.г. предложен в сумме около 4,1 млрд. долларов

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Церемония ввода в боевой состав ВВС Филиппин шести легких турбовинтовых боевых самолетов Embraer EMB-314 (A-29B) Super Tucano. Кларк, 13.10.2020
Церемония ввода в боевой состав ВВС Филиппин шести легких турбовинтовых боевых самолетов Embraer EMB-314 (A-29B) Super Tucano. Кларк, 13.10.2020.
Источник изображения: Embraer

ЦАМТО, 9 августа. Правительство Филиппин представило проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год в размере 233 млрд. филиппинских песо (около 4,1 млрд. долл.).

Как сообщает Janes.com, новый бюджет вместе с другими проектами финансирования обороны будет представлять собой двузначное процентное увеличение по сравнению с базовыми ассигнованиями на 2023 ф.г., о чем было объявлено ранее на фоне растущей напряженности в отношениях между Манилой и Пекином.

По оценкам Janes Defense Budgets, включая "Пересмотренную программу модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP) и другие источники финансирования обороны, общие ассигнования в 2024 ф.г. на нужды Министерства национальной обороны Филиппин могут возрасти до 366 млрд. филиппинских песо (6,44 млрд. долл.).

Согласно опубликованным Департаментом бюджета и управления (DBM) документам, проект нового оборонного бюджета включает 144 млрд. филиппинских песо на расходы на персонал, 69 млрд. филиппинских песо – на техническое обслуживание и другие операционные расходы, а также 17 млрд. филиппинских песо – на капитальные расходы.

Сухопутные войска Филиппин получат 121 млрд. филиппинских песо (или 52% от всех ассигнований на оборону), из которых почти 95 млрд. филиппинских песо будет выделено по статье "расходы на персонал".

Со стороны ЦАМТО напомним, что правительство Филиппин в августе прошлого года предложило оборонный бюджет на 2023 ф.г. в размере 240,29 млрд. филиппинских песо (около 4,28 млрд. долл. по курсу на тот момент). Тогда также сообщалось, что бюджет получит дополнительные средства, в том числе финансирование в рамках "Пересмотренной программы модернизации Вооруженных сил Филиппин". Однако, как и сейчас, конкретные суммы дополнительного финансирования не публиковались.

Оборонный бюджет представляет собой финансирование, выделенное Министерству национальной обороны, и не включает расходы на закупки, которые обычно финансируются в рамках "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин". В 2021 ф.г. предполагалось, что на военные закупки в рамках RAFPMP будет направлено 33 млрд. филиппинских песо, а в предыдущие годы на эту программу выделялось 25 млрд. филиппинских песо.

Судя по данным Janes Defense Budgets, на "Пересмотренную программу модернизации Вооруженных сил Филиппин" в 2024 ф.г. будет направлено до 133 млрд. филиппинских песо, что позволит реализовать недавно анонсированные крупные программы перевооружения.

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Страны
Китай
Филиппины
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