"Калашников" на "Армии-2023" представит новые эффективные решения, исходя из опыта СВО

ЦАМТО, 9 августа. Концерн "Калашников" примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

В экспозиции концерна будут представлены новейшие образцы боевого и гражданского стрелкового оружия, ракетно-артиллерийского вооружения и спецтехники, спецодежды и беспилотных летательных аппаратов. Всего более 150 наименований изделий.

В рамках форума будут продемонстрированы модернизированная версия автомата АК-12, снайперская винтовка Чукавина, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, пистолеты МПЛ, МПЛ1 и ПЛК. Концерн покажет БЛА от профильных предприятий, входящих в контур холдинга, модели гусеничных и колесных шасси для зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М2" и комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" от Мытищинского машиностроительного завода, ракетно-артиллерийское вооружение (УР "Вихрь-1", ЗУР "Стрела 9М333", УАС "Китолов-2М"), макеты транспортно-десантного катера "БК-16" и скоростной десантно-штурмовой лодки "БК-10" от Рыбинской верфи, экипировку ВКПО 3.0 и модульную разгрузочную систему от "Триады-ТКО", динамическую защиту, маскировочный материал "Накидка" и противоосколочное одеяло от НИИ Стали, изделия и патроны от ЦНИИточмаш.

В сегменте гражданского оружия концерн делает акцент на охотничьем ружье 12 калибра МР-155Т, спортивно-тренировочных гладкоствольных ружьях TR9S и TG2S, и ряде других.

"Нынешний форум пройдет в условиях полного понимания потребностей со стороны заказчиков и нашей готовности эти потребности быстро и качественно удовлетворить, это – залог нашей победы, – отметил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. – Мы показываем то, что у нас есть и что мы можем предложить, а наши заказчики формулируют требования с учетом полуторагодичного опыта СВО и ее характера. Если "Калашников" за год сумел вырасти на 80% по "стрелковке", если концерн за полгода смог одеть десятки тысяч военнослужащих в нашу форму, то потенциал холдинга действительно внушителен. Это я говорю об обкатанной, серийной продукции. Не менее важный акцент будет сделан на наших новых разработках в рамках закрытых показов. У нас есть эффективные решения, которые мы можем предложить заказчикам".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".