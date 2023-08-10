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ТАСС

Макет новейшего навигационного аппарата "Глонасс-К2" покажут на "Армии"

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Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

Также предприятие продемонстрирует макеты спутников "Глонасс-М", "Глонасс-К", "Гео-ИК-2", "Гонец-М" и космического аппарата на базе платформы "Экспресс-2000", отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Макет навигационного аппарата нового поколения "Глонасс-К2" будет продемонстрирован на объединенной экспозиции предприятий Роскосмоса в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023", говорится в сообщении госкорпорации.

"Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева в объединенной экспозиции предприятий госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представит макет новейшего навигационного космического аппарата "Глонасс-К2", - говорится в сообщении.

Также предприятие продемонстрирует макеты спутников "Глонасс-М", "Глонасс-К", "Гео-ИК-2", "Гонец-М" и космического аппарата на базе платформы "Экспресс-2000".

Согласно письму командующего космическими войсками - заместителя главкома ВКС России, опубликованному на сайте администрации сельского поселения Сафроновского Ленинского района Архангельской области, на 7 августа был запланирован запуск первого новейшего навигационного аппарата "Глонасс-К2".

Позже на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного обеспечения подтвердили выведение 7 августа спутника "Глонасс".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
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