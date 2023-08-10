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РИА Новости

Путин предложил новый порядок информирования ООН о военном положении

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Путин внес в Госдуму поправки об изменении порядка информирования ООН о военном положении

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в том числе генсек Совета Европы не должен будет информироваться о его введении, документ размещен в думской базе.

Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении".

"В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении - прим. ред.) слова "и информированию Генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию Генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта. Согласно тексту документа, закон предполагается к вступлению в силу со дня его официального опубликования.

Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.

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Путин Владимир
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