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Военное обозрение

Швеция поставила Украине терминалы спутниковой связи Satcube, оплаченные Германией

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Источник изображения: topwar.ru

Украина получила новые терминалы спутниковой связи, на этот раз от Швеции. Как сообщает Dagens Nyheter, шведская компания Satcube поставила Киеву оборудование для обеспечения устойчивой связи. При этом в самой компании не знают, где будет использоваться их оборудование, поскольку оно подходит как для военных целей, так и для гражданских.

Это может быть все, от связи с полевыми госпиталями до поддержания связи на месте

- заявил представитель шведской компании.

Всего шведы пообещали Зеленскому около сотни новых терминалов, честь из них Киев получил еще в начале лета. Отмечается, что поставка оплачена Германией, которая выделила на это 6,53 млн. долларов. Сами терминалы Satcube используют сеть американской компании Intelsat, спутники которой находятся на геостационарной орбите на высоте 35 тысяч километров.

Максимальная скорость, которую могут обеспечить шведские системы - 70 Мб/сек, что явно меньше 100 Мб/сек от Starlink Илона Маска, но Satcube тяжелее заглушить. Вес терминала - 8 кг.

Отмечается, что большой роли шведские системы не сыграют, поскольку Илон Маск поставил с начала СВО примерно 40 тысяч терминалов Starlink для обеспечения спутниковой связи, а шведы всего сто. Однако таким шагом Швеция показывает, что оказывает Украине "всестороннюю поддержку" в ее противостоянии "российской агрессии", хоть и за деньги Германии.

Ранее в Берлине анонсировали закупку спутниковых терминалов для ВСУ, но речь шла якобы об устройствах Starlink, на которые немцы планировали выделить до 20 млн. евро. Занимавшая тогда кресло главы МИД ФРГ Анналена Бербок обещала Зеленскому "десять тысяч терминалов". Причем Швеция там вообще нигде не фигурировала.

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Страны
Германия
США
Украина
Швеция
Персоны
Илон Маск
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