ПУ комплекса "Ярс" и разгонный блок комплекса "Авангард" впервые будут показаны на форуме "Армия-2023"

ЦАМТО, 9 августа. Впервые на открытой площадке КВЦ "Патриот" в рамках МВТФ "Армия-2023" будет представлена широкая линейка вооружения, военной и специальной техники РВСН, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "учитывая многочисленные обращения и пожелания, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь", впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса "Ярс".

С.Каракаев отметил, что "данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН. В этом году Ракетные войска завершат ее переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологовском ракетном соединении".

"Также на форуме будет презентована машина дистанционного разминирования "Листва", с помощью которой обеспечивается проходимость дорог для своевременного маневра ракетных подразделений при выполнении задач боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования. Кроме того, широкой общественности впервые продемонстрируем разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты РКСН "Авангард", размещенный на специальном транспортно-перегрузочном агрегате. Можно с уверенностью сказать, что представляемые новинки станут центром притяжения статической экспозиции, – подчеркнул С.Каракаев.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот".