СМИ: КНДР может запустить космический спутник в "любое время"

Как сообщило агентство Yonhap, журнал народной республики "Кымсу кансан" напомнил о предыдущих успешных запусках космических спутников КНДР, назвав их чудесами

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. КНДР может запустить спутник в космос в любое удобное время. Об этом говорится в августовском номере ежемесячного журнала народной республики "Кымсу кансан".

Как указывает южнокорейское агентство Yonhap, журнал напомнил о предыдущих успешных запусках космических спутников КНДР, назвав их чудесами. "И впредь будем запускать спутники в любое время, [когда захотим]", - сказано в новом выпуске журнала. 31 августа 1998 года был запущен первый спутник КНДР "Кванмёнсон-1".

31 мая 2023 года ракета "Чхоллима-1" с первым для народной республики военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.

Агентство Yonhap приводит мнение западных экспертов о том, что Пхеньян якобы может приурочить пуск к очередному саммиту Республики Корея, США и Японии 18 августа или к американо-южнокорейским учениям, которые начнутся 21 августа.