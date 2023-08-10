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ЦАМТО

В Польшу прибыл первый вертолет AW-101 "Мерлин"

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Источник изображения: Фото: milmag.pl

ЦАМТО, 9 августа. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале поставок ВС Польши вертолетов AW-101 "Мерлин", заказанных в 2019 году для ВМС страны у группы Leonardo.

Первый из четырех вертолетов (регистрационный номер ZR288, серийный номер 50288) был отправлен с предприятия Leonardo в Йовиле (Великобритания) 7 августа. Агентство вооружений МНО Польши подтвердило прибытие вертолета в страну в тот же день. Во время перелета была выполнена промежуточная посадка в Роттердаме (Нидерланды). Перед официальной поставкой ВС Польши вертолет пройдет серию испытаний на предприятии PZL-Swidnik в Свиднике.

Как сообщал ЦАМТО, группа Leonardo в апреле 2019 года заключила контракт на поставку через свое польское подразделение PZL-Swidnik Министерству национальной обороны Польши четырех морских многоцелевых вертолетов AW-101 для ВМС страны. Соглашение также включает интегрированный пакет материального обеспечения, обслуживание техники и обучение личного состава. Стоимость контракта составляет около 380 млн. евро (1,65 млрд. злотых). Предусмотрен опцион на поставку еще четырех машин.

PZL-Swidnik выступает в качестве генерального подрядчика и несет ответственность за выполнение всего контракта. Вертолеты должны быть собраны на мощностях в Йовиле (Великобритания).

Летные испытания первого AW-101 начались 19 июля 2021 года. В настоящее время в Великобритании проводится обучение польских экипажей, которое должно завершиться в 3-м квартале 2023 года. Изначально предполагалось, что все машины поступят в Польшу в 2022 году, но теперь, из-за задержек, поставки, вероятно, завершатся к концу этого года.

Вертолеты AW-101 "Мерлин" приобретены для замены устаревших Ми-14 советской разработки, которые в настоящее время эксплуатируются на 44-й авиабазе в Дарлово. Новые вертолеты будут применяться для противолодочной борьбы и проведения поисково-спасательных операций.

В сентябре 2020 года ВМС Польши выбрали для оснащения новых AW-101 погружаемые ГАС FLASH SONICS (Folding Light Acoustic System for Helicopters) компании Thales.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Польша
Продукция
AW-101
Ми-14
Компании
Leonardo
Thales
Проекты
2020-й год
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