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Военное обозрение

В Великобритании намерены создать целевую рабочую группу, усилия которой будут направлены на развитие ядерной энергетики

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Великобритании обнародовало свои планы по созданию целевой рабочей группы в области атомной энергетики, которая займётся развитием этой отрасли как в гражданских, так и в военных целях.

Возглавит данную рабочую группу старший офицер Королевских ВВС страны в отставке Саймон Боллом, занимающий в настоящее время должность главного исполнительного директора по оборонному оборудованию и поддержке.

Как уточнили в британском кабмине, новый орган будет взаимодействовать с Минобороны Соединённого Королевства и Департаментом в области безопасной энергии и углеродной нейтральности (Department for Energy Security and Net Zero), в прошлом - Департамент по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии с целью разработки стратегии ядерной безопасности.

Высоко оценил возвращение к атомной энергетике в стране и парламентский заместитель государственного секретаря Великобритании – министр энергетики Эндрю Боуи (был назначен на эту должность в феврале нынешнего года). В этой связи, глава британского энергетического ведомства приветствовал активную вовлечённость в этот процесс Great British Nuclear – компании, производящей ядерную энергию и топливо. Компания эта находится во владении правительства Британии. По словам чиновника, «именно она будет способствовать внедрению самых передовых ядерных технологий, затрагивающих интересы всего мира, позволяя поддерживать потенциал в сфере ядерной безопасности».

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Страны
Великобритания
Проекты
Ядерный щит
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