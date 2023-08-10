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Известия.ru

Цель поставлена

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Alf van Beem

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, изменят ли поставки немецких ракет Taurus ситуацию в зоне СВО

Украина в очередной раз запросила у своих западных партнеров немецкие управляемые ракеты Taurus. Как сообщил 8 августа эксперт Свободной демократической партии Германии по вопросам обороны Маркус Фабер, интерес Киева к этим изделиям — в возможности их программировать. Более того, Киев просил Берлин о поставках этих систем вооружения еще в мае.

Правительство ФРГ пока проявляет сдержанность и не торопится поставлять новейшие ракеты. Сейчас на вооружении бундесвера стоят около 600 Taurus. По словам Фабера, в настоящее время только 150 из них находятся в эксплуатации. Он предполагает, что остальные 450 могут быть восстановлены производителем для экспорта на Украину.

Taurus — одна из самых современных европейских ракет «воздух–земля». Относится к тому же классу, что Storm Shadow и SCALP-EG, но разрабатывалась несколько позже. Формально они должны быть более совершенными. В них также используется технология сниженной радиолокационной заметности. Ракета имеет дальность полета более 500 км. Вероятно, если их будут поставлять Украине, они будут сделаны с дальностью до 300 км за счет запаса топлива.

Скорее всего, по многим параметрам Taurus сопоставима со Storm Shadow и SCALP-EG. Имеет комбинированную систему наведения — инерциальную плюс спутниковую навигацию. Кроме того, используется головка самонаведения.

Ракета считается высокоточной. Может лететь по программируемому маршруту, по направлению и высоте огибать, например, зоны работы противовоздушной обороны.

Появление Taurus в зоне специальной военной операции будет достаточно серьезным событием. Они более совершенны, чем Storm Shadow. Не исключено, что на первых порах применение такой ракеты вызовет некоторые сложности. Придется наработать опыт по их обнаружению и уничтожению, возможно, менять программное обеспечение зенитных комплексов. А дальше будет примерно так, как сейчас со Storm Shadow, которые мы успешно сбиваем.

Сложность для наших средств ПВО с этой ракетой заключается в том, что мы не работали с подобным видом целей. Она будет менее габаритной на экранах радаров. Имеет более высокую скорость. Размах крыла у нее меньше, чем у Storm Shadow и SCALP-EG. Она визуально отличается.

На что влияют габариты? На то, что радары обнаруживают подобные объекты позже, чем обычные самолеты и другие ракеты. Соответственно, время работы зенитных комплексов по цели сокращается.

Как изменится ситуация в зоне проведения специальной военной операции с поставками таких ракет? Думаю, получить значительное преимущество ВСУ не смогут. За считаные дни работы против Taurus расчеты зенитных систем получат дополнительный опыт, обменяются им с другими подразделениями, и статус-кво восстановится. Да, какой-то процент этих ракет мы не сможем сбивать, как и сейчас мы не сбиваем какой-то процент Storm Shadow и SCALP-EG.

Есть и еще одно важное обстоятельство. Особенность Taurus заключается и в том, что это не устаревшие системы, которые сплавляют на Украину, чтобы удовлетворить Зеленского. Taurus — это современные, актуальные ракетные системы, которые сейчас стоят на вооружении стран НАТО.

Грубо говоря, если завтра будет война с альянсом, то именно их будут применять натовские самолеты. С одной стороны, это минус: ВСУ получают доступ к новейшим технологиям. С другой стороны, если мы научимся сбивать эти ракеты, запущенные самолетами ВСУ, то нам не страшно будет и столкновение с НАТО, если оно вдруг последует.

В любом случае работать с этим мы как-то научимся. Такие поставки не приведут к каким-то кардинальным изменениям в пользу ВСУ.

Автор — военный эксперт, главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Проекты
NATO
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