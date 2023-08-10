В США попытались понять, что пошло не так в украинском контрнаступлении

Главная причина неэффективности контрнаступления Украины — российская оборона, считает автор статьи в Vox. Несмотря на современные танки и обученные НАТО войска, немногие армии могут успешно проводить наступательные действия против таких сил, как российские, отмечает он.

Джен Кирби (Jen Kirby)

В самом конце июля украинские войска освободили крошечное село Старомайорское на юго-востоке Украины. Масштабным прорывом это назвать нельзя — по крайней мере, пока нельзя. Но это была вполне реальная победа в ходе длящегося уже несколько недель без особых успехов контрнаступления.

Украина еще задолго до начала контрнаступления пыталась умерить ожидания по поводу его результатов. Но из-за прежних успехов Киева, из-за прошлых неудач Москвы, из-за поставок нового современного западного оружия, а также по причине появления свежей поросли украинских новобранцев, прошедших подготовку на Западе, очень многие чрезмерно возбудились, рассказывая о том, чего может добиться армия Украины.

Мало кто слушал трезвый анализ многочисленных обозревателей, утверждавших, что наступление, скорее всего, будет медленным и мучительным, особенно если учесть мощные, тщательно заминированные российские оборонительные рубежи вдоль всей протяженной линии фронта. Эксперты также не знали, насколько умело украинские войска будут осуществлять маневр с применением современных систем вооружения, таких как основные боевые танки, и сумеют ли они преодолеть трудности тылового обеспечения и материально-технического снабжения.

Хорошая новость состоит в том, что спустя несколько недель после начала контрнаступления мы получили довольно четкие ответы на эти вопросы. А плохая новость – что ответы эти не очень хорошие для Украины и ее сторонников. Российские оборонительные сооружения оказались мощными, как о них и говорили. Западная техника способна многое выдержать, но огромные минные поля есть огромные минные поля, и Киев со своими свежеиспеченными войсками в основном не сумел провести масштабные общевойсковые операции, когда части и подразделения воюют в тесном взаимодействии с самыми разными типами боевой техники и вооружений, такими как танки и артиллерия, молниеносно прорывая российские оборонительные линии. Пытаясь проводить наступление, Киев понес большие потери.

Украина это хорошо понимает. Сейчас она внесла изменения в свою стратегию, перейдя в большей степени к борьбе на истощение. Она старается ослабить российские войска и их тыл, сосредоточив внимание на трех направлениях наступления. "Главное сейчас – не столько убивать российских солдат на передовой, сколько ослаблять важнейшие средства поддержки, такие как артиллерия, а также уничтожать пункты управления, склады с боеприпасами, средства радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны и так далее", — рассказал военный аналитик Никлас Мазур (Niklas Masuhr), работающий в Центре изучения проблем безопасности (Center for Security Studies) при Федеральном технологическом институте в Цюрихе.

Это осторожный и методичный подход, отмечает Федерико Борсари (Federico Borsari), занимающийся вопросами обороны и трансатлантической безопасности в Центре анализа европейской политики (CEPA). Благодаря такому подходу удается уменьшить потери украинских войск, но Киеву приходится в большей степени рассчитывать на артиллерию. А это по определению очень медленно.

Такая тактика в прошлом считалась приоритетной у украинских военных. Но она не гарантирует успех. Россия тоже учится на прошлых ошибках, и ситуация в зоне боевых действий очень сильно изменилась с тех пор, как украинцы в прошлом году освободили отдельные районы Харьковской области и заставили русских отступить под Херсоном.

По этой причине на следующем этапе контрнаступления будет много неясностей. "Первый этап, видимо, был провальным, но это не значит, что они не могут победить, — сказал старший преподаватель Батского университета Патрик Бери (Patrick Bury), занимающийся проблемами безопасности. – Они еще могут победить этим летом на третьем, четвертом и даже пятом этапе. Но для этого остается все меньше времени".

Российская оборона очень сильно осложнила положение ВСУ

Продвижение украинских войск в процессе контрнаступления измеряется сотнями метров, о чем на прошлой неделе изданию Politico рассказал один военачальник из Пентагона. Главная причина такой медлительности – российская оборона.

Российские фортификационные сооружения на Украине едва ли не самые мощные в Европе со времен Второй мировой войны. Они тянутся вдоль всей линии фронта, от Херсона на юге и до самого севера. Российские военные на протяжении нескольких месяцев перед началом наступления закреплялись на своих позициях, создавая глубоко эшелонированную и очень сложную противотанковую оборону.

Больше всего украинское наступление тормозят минные поля. Линия фронта усеяна ими, некоторые тянутся в глубину на несколько километров. Там используются натяжные взрыватели и мины-ловушки. Даже если западная бронетехника выдержит в случае подрыва, ее дальнейшее продвижение затруднят противотанковые мины, установленные в несколько рядов, а от них она никак не сможет защититься. "Как только украинское подразделение застревает в каком-то районе, по нему немедленно открывает огонь артиллерия, наносят удары дроны и боевые вертолеты", — рассказал Борсари. Россия вырыла траншеи и заложила в них взрывчатку. Когда украинские войска подходят к такой траншее, готовясь очистить ее от русских, те могут подорвать ее дистанционно.

Из-за этого ВСУ продвигаются вперед постепенно и медленно, а это позволяет русским создать новые фортификационные сооружения и установить новые минные поля. Тем самым, они продолжают препятствовать украинскому продвижению. "Проблема Украины заключается в маневре. Чтобы преодолеть подготовленную российскую оборону, нужно заставить русских перемещаться", — сказал Оскар Джонсон (Oscar Jonsson), учредивший фирму Phronesis Analysis, а сейчас работающий в Шведском университете обороны.

Россия обладает преимуществом в артиллерии и авиации. В частности, она применяет ударные вертолеты, которые способны уничтожать украинские цели, находясь вне зоны поражения ПВО Украины. В целом России удалось исправить ошибки и устранить некоторые недостатки. В частности, сегодня она старается держать свою артиллерию и устраивать склады боеприпасов за пределами досягаемости украинских средств огневого поражения. "Было бы глупо считать, что русские неспособны исправить свои ошибки и постоянно приспосабливаться к новым обстоятельствам. Именно так они и поступают", — сказал старший аналитик и специалист по Украине из Международной кризисной группы Саймон Шлегель (Simon Schlegel).

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Украина не освоила навыки общевойскового боя

Благодаря многомиллиардной помощи Запада украинская армия преобразилась, став могущественной силой. У нее есть современные танки и подготовленные НАТО войска. Все это должно было дать ей целый ряд преимуществ в ходе контрнаступления.

В какой-то мере она их получила. Но все оказалось сложнее.

Когда началось контрнаступление, оказалось, что прошедшие подготовку войска не проверены в боях и не обладают необходимым опытом. И даже получив всю эту западную технику и пройдя соответствующую подготовку, Украина не может вести общевойсковой бой. То есть, она не в состоянии масштабно применять всю свою боевую технику и вооружение.

В первые дни контрнаступления украинские войска пытались взломать российские оборонительные рубежи силами механизированных общевойсковых формирований, но Россия в основном отражала эти атаки благодаря глубоко эшелонированной обороне. В результате украинцы понесли большие потери. Американские и европейские представители считают, что примерно 20% западной техники было уничтожено или повреждено в ходе боевых действий в первые недели контрнаступления.

Очень немногие армии способны успешно проводить скоротечные и маневренные наступательные действия с применением механизированных частей и подразделений, тем более, если эти войска собраны и подготовлены в считанные месяцы и сражаются с такой армией, как российская.Именно поэтому Украина внесла изменения в тактику действий на поле боя и сосредоточила внимание на изматывании российских войск вместо того, чтобы стремительно прорываться через оборону противника.

Киев сталкивается с дополнительными проблемами тылового обеспечения и материально-технического снабжения. Он нуждается в современном оружии, но ему также нужна техника для разминирования и инженерное оборудование. Украинские военные говорят, что им всего этого нужно как можно больше, а Россия наносит удары по такому оборудованию и технике.

Украина тратит большое количество боеприпасов, а получает она их из самых разных стран и, соответственно, разные типы. Все эти системы взаимодействуют, но не идеально. Артиллерия ведет огонь, но не может передвигаться на большие расстояния и точно поражать цели. Но у Украины зачастую нет выбора, и она использует то, что получает, и когда получает – пусть даже это осложняет проведение наступательных операций. Для ВСУ это отнюдь не новые трудности, но они возрастают с учетом украинских амбиций в этом контрнаступлении.

Украина вступает в новый этап контрнаступления. Что дальше?

В настоящее время Украина ведет боевые действия на трех направлениях: два на юге и одно на востоке возле Бахмута. Освобождение Старомайорского стало серьезным успехом на одном таком очень важном направлении в ходе продвижения Украины на юг. Киев стремится выйти к Азовскому морю, чтобы разрезать контролируемую русскими территорию. Военное соотношение сил в этом регионе пока еще не изменилось. Но Старомайорское, по крайней мере, стало признаком того, что Украина способна изменить ситуацию на этом новом этапе контрнаступления.

"Мы можем достичь такой точки, когда Украина начнет атаковать первый рубеж обороны. Это самый мощный из созданных Россией рубежей", — сказал Борсари. – Пока боестолкновения и атаки проводятся в основном в серой зоне. Это даже не первая линия обороны русских".

Чтобы добиться этого, Украина проводит ползучее наступление, стараясь ослабить и измотать российские войска. Она наносит удары по важнейшим российским целям, таким как артиллерия, пути снабжения и транспортная инфраструктура. Это помогает ей сберечь живую силу и технику, но ВСУ приходится шире применять артиллерию и тратить больше времени, хотя при этом серьезных территориальных сдвигов не происходит. "В определенной степени это можно назвать компромиссным решением, которое стало для Украины бедствием", — сказал Мазур.

Живая сила – это один из самых важных вопросов, определяющих украинские боевые возможности. Киев держит в резерве тысячи недавно обученных военнослужащих, но в последнее время он начал частично отправлять их в бой. Это свидетельствует об усилении натиска со стороны Украины, однако в этом есть определенный риск. Чем больше Киев будет вводить резервов, тем меньше у него останется свежих войск для смены фронтовых частей и для реагирования на неожиданные изменения обстановки на поле боя.

Для сегодняшней стратегии Украины очень важна артиллерия и боеприпасы. И их Украине надо очень много. В прошлом месяце США приняли неоднозначное решение об отправке туда кассетных боеприпасов. Отчасти это была попытка хоть как-кто изменить ситуацию в пользу украинцев, пока США и Европа наращивают производство артиллерийских орудий. А такая работа уже идет.

Еще есть фактор времени. Украинская стратегия изматывания противника, может, и эффективна, но после первых неудач в начале контрнаступления у Киева осталось намного меньше времени на такое изматывание.

Осень 2023 года не является официальным крайним сроком, но скорее всего, это будет та точка во времени, когда многие западные страны будут судить об успехе или провале Украины. С тех пор как Украина вынудила Россию отступить из Херсона в ноябре прошлого года, линия фронта существенно не изменилась. Если она останется замороженной более года, шансов на решающую победу у обеих сторон будет все меньше и меньше.

Это не предрешённый исход, и Украина еще может добиться успеха. И если она сделает это, медленное и мучительное контрнаступление внезапно станет совсем другим. "Это как банкротство – сначала очень медленно, а потом мгновенно, — сказал Бери. – Может наступить момент, когда они так измотают русских, что смогут где-то прорваться. И тогда в эту брешь пойдут западные танки. Но пока мы не видим приближения такого момента".