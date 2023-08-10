Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды

Пекин. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" успешно вывела на орбиту радиолокационный спутник "Хуаньцзин Цзяньцай-2-06" для мониторинга окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций, сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён в 06:53 по Пекинскому времени (01:53 мск) со стартовой площадки космодрома Тайюань.

Выведенный аппарат оснащён технологией радиолокационного синтезирования апертуры, которая позволяет делать снимки в высоком разрешении при любых погодных условиях.