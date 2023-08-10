Участники СВО приступили к подготовке операторов БПЛА военного назначения

Месячный курс включает в себя теоретическую часть, затем отработку на симуляторах и практические полеты

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) и ветераны конфликта в Донбассе вошли в число инструкторов по подготовке операторов БПЛА военного назначения на базе Севастопольского государственного университета, где стартовал новый курс. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, который возглавил делегацию инструкторов региона.

"На базе Севастопольского государственного университета развернут новый курс по подготовке специалистов в области беспилотных систем, морских и воздушных. В качестве инструкторов выступают люди с богатым боевым опытом - действующие участники СВО и бойцы, которые отстаивали независимость Донбасса задолго до начала специальной военной операции и знают очень много о современных беспилотниках", - сказал Гагин.

В числе слушателей первого набора - действующие силовики и добровольцы, которые повышают уровень квалификации, а также новобранцы, которые только готовятся к участию в СВО. Месячный курс включает в себя теоретическую часть, затем отработку на симуляторах и практические полеты.

По словам курсантов, каждый из них видит для себя разные задачи. Для кого-то важно научиться ориентироваться в пространстве, кому-то - научиться поражать сложные объекты противника. "Поражение огневых точек, блиндажей противника, увидеть их, особенно те, что хорошо замаскированы. Здесь надеюсь всему этому научиться", - рассказал курсант Петр Вознесенский.

По словам Гагина, в ходе обучения в расчет берутся не только традиционные БПЛА, но и новинки, которые ежедневно появляются на фронте. Новинки, как правило, являются частной инициативой, которая попадает на фронт при поддержке волонтеров. Новые разработки проходят испытания на фронте, минуя полигоны и симуляторы.

"Мы видели много разных новинок, которые заслуживают внимания. Это всевозможные глушилки, ружья и прочее. Многое из этого уже показало себя с самой неплохой стороны", - Сказал Гагин.

Одной из таких разработок стал подавитель дронов "Орнитолог-1М", использование которого не наносит вреда здоровью оператора. Он предназначен для подавления гражданских дронов типа Autel, DJI и других распространенных аппаратов. Вес устройства - всего 1,8 кг. Помимо легкого веса изделие отличает большое время автономной непрерывной работы - до четырех часов. Подавитель работает на расстоянии до 1 км, все благодаря принципиально новому типу антенн, которые тоже являются отечественной разработкой.