Войти
ТАСС

Участники СВО приступили к подготовке операторов БПЛА военного назначения

107
0
0
Обучение управлению FPV-дронами
Обучение управлению FPV-дронами.
Источник изображения: topwar.ru

Месячный курс включает в себя теоретическую часть, затем отработку на симуляторах и практические полеты

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) и ветераны конфликта в Донбассе вошли в число инструкторов по подготовке операторов БПЛА военного назначения на базе Севастопольского государственного университета, где стартовал новый курс. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, который возглавил делегацию инструкторов региона.

"На базе Севастопольского государственного университета развернут новый курс по подготовке специалистов в области беспилотных систем, морских и воздушных. В качестве инструкторов выступают люди с богатым боевым опытом - действующие участники СВО и бойцы, которые отстаивали независимость Донбасса задолго до начала специальной военной операции и знают очень много о современных беспилотниках", - сказал Гагин.

В числе слушателей первого набора - действующие силовики и добровольцы, которые повышают уровень квалификации, а также новобранцы, которые только готовятся к участию в СВО. Месячный курс включает в себя теоретическую часть, затем отработку на симуляторах и практические полеты.

По словам курсантов, каждый из них видит для себя разные задачи. Для кого-то важно научиться ориентироваться в пространстве, кому-то - научиться поражать сложные объекты противника. "Поражение огневых точек, блиндажей противника, увидеть их, особенно те, что хорошо замаскированы. Здесь надеюсь всему этому научиться", - рассказал курсант Петр Вознесенский.

По словам Гагина, в ходе обучения в расчет берутся не только традиционные БПЛА, но и новинки, которые ежедневно появляются на фронте. Новинки, как правило, являются частной инициативой, которая попадает на фронт при поддержке волонтеров. Новые разработки проходят испытания на фронте, минуя полигоны и симуляторы.

"Мы видели много разных новинок, которые заслуживают внимания. Это всевозможные глушилки, ружья и прочее. Многое из этого уже показало себя с самой неплохой стороны", - Сказал Гагин.

Одной из таких разработок стал подавитель дронов "Орнитолог-1М", использование которого не наносит вреда здоровью оператора. Он предназначен для подавления гражданских дронов типа Autel, DJI и других распространенных аппаратов. Вес устройства - всего 1,8 кг. Помимо легкого веса изделие отличает большое время автономной непрерывной работы - до четырех часов. Подавитель работает на расстоянии до 1 км, все благодаря принципиально новому типу антенн, которые тоже являются отечественной разработкой. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.03.2023
Глава Минобороны Ирана прокомментировал предположение о закупках Тегераном в России систем ПВО С-400
15.11.2021
"Кронштадт" активно ведет переговоры с иностранцами по беспилотнику "Орион-Э"
15.09.2020
Израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии
09.04.2019
Сухопутные войска получат новую РЛС "Ниобий-СВ"
01.03.2017
Увеличивается отставание России в области беспилотных систем вертолетного типа - эксперт
16.01.2014
Белорусские курсанты создали шар-беспилотник
16.06.2010
Новости "ТВМ-2010". Аэроджип "FORTIS" – ответ современным требованиям к амфибийному транспорту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 00:41
  • 54086
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 20:58
  • 2
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 09.08 12:50
  • 15
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 09.08 10:53
  • 2
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP
  • 09.08 09:08
  • 0
Польские САУ, переданные боевикам ВСУ чинят сами поляки
  • 08.08 13:07
  • 3
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?
  • 07.08 20:55
  • 5
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM