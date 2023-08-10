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Военное обозрение

Для противостояния с Китаем Япония нарастит 5-летний военный бюджет в 2,5 раза

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Источник изображения: topwar.ru

Последний отчёт министерства обороны Японии показывает, что Токио значительно повышает свою военную составляющую по отношению к Китаю. Самая поразительная статистика в Defense of Japan 2023 касается финансирования Сил самообороны Японии (SDF). В ближайшие пять лет Япония намерена потратить на SDF примерно в два с половиной раза больше, чем она потратила за последние пять лет. Япония предполагает увеличение бюджета с 17,2 трлн иен до 43,5 трлн иен.

Японские военнослужащие долгое время были военнослужащими компактной армией, которую и армией-то не называли. Теперь они готовы стать более серьезной силой. Это знаменует собой резкий разрыв с историей. В течение десятилетий после Второй мировой войны, чтобы успокоить общественное мнение в Азии и во всем мире, Япония самостоятельно ограничила свой оборонный бюджет до 1 процента ВВП. Всё позиционировалось как общество, неспособное на новый виток имперского завоевания.

Источник изображения: topwar.ru

Токио стремится сделать больше, чем просто нарастить силы. Япония хочет выжать максимум из своих нынешних боевых способностей, добавить объёмы арсеналов и, таким образом, увеличить выносливость в затяжном бою. А именно к такому противостоянию Японию активно готовится на фоне растущей мощи Китая. Также японцы занимаются укреплением и диверсификацией защитной инфраструктуры, чтобы противостоять атакам и инвестировать в новое высокоточное вооружение большой дальности. Это усилит способность Токио наносить удары на существенные расстояния.

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Страны
Китай
Япония
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