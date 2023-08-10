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Известия.ru

Расчеты ОТРК «Искандер-М» Балтийского флота отработали удары по условному врагу

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения Балтийского флота отработали учебно-боевые задачи на полигоне в Калининградской области, о чем стало известно в среду, 9 августа. Минобороны предоставило видео подготовки орудия к удару по условному противнику.


Расчеты ОТРК «Искандер-М» в рамках планового дивизионного учения со стартовых позиций отработали нанесение ракетных ударов по командным пунктам, аэродромам, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника. Получив координаты, расчеты выполнили учебные (электронные) пуски ракет.

В учении было задействовано несколько расчетов ОТРК «Искандер-М». Оно является плановым и проходит в соответствии с задачами лагерного сбора подразделений ракетного соединения Балтийского флота.

24 июля научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ), которая входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха» и создает ракетные комплексы «Искандер», сообщила, что в 2,5 раза увеличила производство ряда изделий.

До этого, 7 июля, на полигоне в Калининградской области ракетное соединение Балтийского флота отрабатывало нанесение ракетного удара группой по условному противнику на ОТРК «Искандер-М».

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Продукция
Искандер
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Высокоточные комплексы
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Военные учения
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