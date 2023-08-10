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ТАСС

Глава Комитета начштабов ВС США считает преждевременным подводить итоги наступления Киева

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Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: REUTERS/Rod Lamkey

Марк Милли выразил мнение, российские и украинские силы ведут очень интенсивные боевые действия, что очень дорого обходится обеим сторонам

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли считает пока еще преждевременным подводить итоги относительно попыток Киева провести наступление. Такое мнение он выразил в интервью журналистам газеты The Washington Times, опубликованном во вторник.

"Это еще не закончилось. И я думаю, так или иначе пока еще преждевременно говорить о победе или поражении. Это еще не все", - сказал генерал. Он полагает, что ВСУ "ведут боевые действия при взаимодействии различных видов войск, что очень-очень трудно". "И они проходят через очень плотные минные поля, что, очевидно, очень опасно", - добавил Милли. По его мнению, "российские и украинские силы ведут очень интенсивные боевые действия, что очень дорого обходится обеим сторонам".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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