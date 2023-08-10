Испытания тяжелого БПЛА "Партизан" завершат до конца года

Директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук рассказал, что после показа самолета будет обсуждаться вопрос о возможном запуске предсерийного производства

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Испытания демонстратора тяжелого беспилотника "Партизан", разрабатываемого в Новосибирске, начнутся осенью. Летно-технические характеристики самолета планируется подтвердить в ноябре-декабре 2023 года, сообщил ТАСС директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.

"Демонстратор мы в конце августа - в начале сентября передаем на наземные статические испытания. С конца сентября начнутся летные испытания, и дальше в ноябре-декабре мы планируем подтвердить все летно-технические характеристики. После показа самолета будет обсуждаться вопрос о возможном запуске предсерийного производства и количестве потребных самолетов", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению "Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами" Антон Рязанцев сообщал о выпуске десяти серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета "Партизан" в 2024 году. Однако директор СибНИА пояснил ТАСС, что возможность серийного выпуска самолетов только обсуждалась. "Прорабатывается финансовая модель научно-производственного центра [в регионе по развитию БПЛА], в ней был предусмотрен завод по серийному производству "Партизана", и когда эта модель проговаривалась, то обсуждалась возможность производства 10 экземпляров в первый год [после запуска центра]", - пояснил Барсук, добавив, что реальные объемы производства будут зависеть от спроса на продукцию.

Беспилотный самолет "Партизан" короткого взлета и посадки создается с 2019 года Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) по заказу Фонда перспективных исследований. На МАКС-2021 технология была представлена на летающей лаборатории на базе самолета ТВС-2МС. Основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте "Партизан" является применение активного обдува крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3 т 380 кг, он будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 т на расстояние до 1 тыс. км.

Специалисты СибНИА рассчитывали собрать "Партизан" к концу 2022 года, однако сроки перенесли из-за замены импортных узлов и агрегатов на отечественные. В декабре 2022-го директор СибНИА сообщил, что институт изготовит два опытных образца "Партизана" в 2023 году.