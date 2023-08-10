Вот почему Черное море стало важным для всего мира

Черное море стало важным театром военных действий, которому ранее Запад не уделял должного внимания, пишет NYT. Борьба за контроль над Черным морем будет иметь не только военные последствия, но и повлияет на мировые энергетические рынки и глобальные поставки продовольствия.

Марк Сантора

Стивен Эрлангер

Черное море, ставшее той частью украинского конфликта, которой ранее уделялось довольно мало внимания, внезапно превратилось в очаг военной и геополитической напряженности. Этот регион имеет очень большое значение как для Москвы, так и для Запада

Российские военные корабли патрулируют Черное море, выпуская ракеты по украинским городам, и фактически создают блокаду, угрожая любому судну, которое пытается ее прорвать.

Скользя по поверхности воды, украинские морские беспилотники незаметно несут взрывчатку к российским судам и портам, становятся довольно угрожающим оружием в арсенале Киева. В воздухе над международными водами летают разведывательные самолеты и беспилотники НАТО и союзников, собирая разведывательные данные, необходимые для того, чтобы затормозить продвижение Москвы, – хотя в небе сейчас немало и российских самолетов.

Черное море, выходы к которому есть у России и трех стран НАТО и которому в ходе текущего конфликта порой уделялось недостаточно внимания, превращается во все более взрывоопасный котел военной и геополитической напряженности. Этому в немалой степени способствовало решение Москвы выйти из сделки, которая обеспечивала беспрепятственный экспорт украинского зерна.

Хотя Черное море находится достаточно далеко от зоны ожесточенных боев, благодаря ему Россия и страны НАТО оказываются в такой близости друг от друга, которой попросту нет на других театрах военных действий, будь то оборона Киева или бои за Артемовск. И это обстоятельство повышает риск конфронтации.

"Черное море сейчас является зоной конфликта – зоной боевых действий, имеющей такое же значение для НАТО, как и западная часть Украины", – сказал Иво Даалдер (Ivo Daalder), бывший посол США в НАТО, который сейчас возглавляет Чикагский совет по глобальным вопросам.

Выйдя из зерновой сделки, Россия нанесла удары по украинским черноморским портам, чтобы воспрепятствовать экспорту зерна, который играет ключевую роль в экономике Украины. Кроме того, Россия нанесла удары по объектам на реке Дунай – в нескольких сотнях ярдов от территории Румынии, которая входит в состав НАТО. Эта атака усилила опасения, что рано или поздно военный альянс могут втянуть в украинский конфликт.

На прошлой неделе Украина отреагировала на эти действия России, два дня подряд нанося удары по российским кораблям. Таким образом Киев также продемонстрировал новые возможности своих беспилотников, которые способны атаковать российские цели, пролетая сотни миль. И он предупредил, что шесть российских черноморских портов и подходы к ним будут считаться зонами "военного риска" вплоть до особого распоряжения.

"Мы должны защищать наше побережье, начиная с побережья противника", – заявил в мае командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, выступив с аргументами в пользу более решительного ответа на то, что он назвал тиранией России в международных водах Черного моря.

Борьба за контроль над Черным морем может иметь последствия для мировых энергетических рынков и для глобальных поставок продовольствия. Кроме того, она почти наверняка поставит перед НАТО новые задачи, поскольку альянс стремится защищать центральный принцип международного права – а именно свободное судоходство – таким образом, чтобы не оказаться втянутым в непосредственный конфликт с российскими силами.

С самого начала военного конфликта чиновники администрации Байдена выражали опасения по поводу того, что Украина может начать наносить удары по российским целям и осуществлять диверсии на территории России, в том числе в российских черноморских портах. Американские чиновники опасались, что такие атаки еще сильнее обострят напряженность в отношениях с Владимиром Путиным. К настоящему моменту эти страхи ослабели, но не исчезли полностью.

Соединенные Штаты запретили Украине применять американское оружие для нанесения ударов по российским территориям, и американские чиновники заявляют, что не указывают Киеву, какие цели ему выбирать. Но Соединенные Штаты и западные союзники уже давно предоставляют Украине разведывательные данные, которые Киев – наряду с информацией, собираемой его собственной обширной разведывательной сетью, – использует для выбора целей.

Борьба за возможность проецировать силу

На протяжении многих веков Черное море занимало центральное место в усилиях России по расширению ее геополитического и экономического влияния, и это не раз приводило к столкновениям с другими мировыми державами, включая несколько войн с Османской империей.

Наличие портов на побережье Черного моря способствовало торговле, которая велась круглый год. Местоположение моря – прямо на геополитическом перекрестке – давало России возможность проецировать ее политическую мощь в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Много лет Путин стремился усилить влияние Москвы в Черноморском регионе, вкладывая государственные средства в развитие приморских портов и курортных городов и наращивая российский военный потенциал на своих военно-морских базах.

Черное море играет не менее важную роль и для альянса НАТО, который, как утверждает Путин, стремится уничтожить Россию. Три члена блока – Турция, Румыния и Болгария – имеют выход в это море, и на их территории находятся четыре важных порта. Выход к Черному морю есть и у пяти стран — партнеров НАТО, а именно у Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины.

Контроль над Черным морем является одной из очевидных военных целей России и одной из причин, по которой в 2014 году она присоединила Крым – крупный полуостров в северной части моря, – когда в результате восстания был свергнут пророссийский президент Украины.

Спустя всего несколько часов после начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года силы России выпустили ракету, которая попала в коммерческое судно Yasa Jupiter, шедшее под флагом Маршалловых островов. В ходе других атак на украинские порты и побережье пострадали еще по меньшей мере два гражданских судна.

С тех пор Москва взяла под свой контроль три крупных украинских порта. Она заминировала воды, нейтрализовала ВМС Украины и фактически установила блокаду, которая не позволяет судам заходить и покидать порты, остающиеся под контролем Украины.

Хотя НАТО открыто заявило о своем желании избежать прямой конфронтации с Россией, риски того, что из-за утраты контроля над ситуацией какой-нибудь инцидент может обернуться столкновением, продолжают расти.

Альянс и отдельные его члены выполняют миссии по воздушному патрулированию над территориями НАТО, территориальными водами и международными водами Черного моря, но они прилагают все усилия для того, чтобы не попадать в зону боевых действий.

В марте этого года произошел единственный контакт между российскими и американскими силами за весь период украинского конфликта: российский военный самолет задел американский беспилотник, в результате чего операторам дрона пришлось затопить его в международных водах.

Но за последнее время альянс НАТО увеличил число таких наблюдательных полетов и активизировал патрулирование воздушного пространства, о чем его представители сообщили после второго заседания Совета Украина-НАТО 26 июля.

Украина и несколько руководителей судоходной отрасли призвали западных союзников предоставить военно-морское сопровождение кораблям, которые готовы бросить вызов угрозе со стороны России и вывезти зерно из украинских портов. Но с этим возникает множество проблем.

Во-первых, Турция изо всех сил пытается удержать своих союзников по НАТО от обострения напряженности в отношениях с Россией в Черном море. Анкара также пыталась убедить Путина вернуться в зерновую сделку, которую Турция помогла согласовать, хотя надежды на это все меньше, как сказал Синан Ульген (Sinan Ulgen), бывший дипломат и директор исследовательского института EDAM.

"Турция очень негативно относится к любым миссиям НАТО в Черном море, считая, что усиление присутствия альянса там повышает риск конфликта с Россией", — пояснил Ульген.

После начала российской СВО Турция, которая контролирует вход и выход из Черного моря через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией 1936 года, запретила российским и украинским военным кораблям использовать проливы – Украина и НАТО высоко оценили этот шаг Анкары.

Но Турция попросила союзников не отправлять и их собственные военные корабли.

"То есть основная напряженность здесь связана с тем, как Соединенные Штаты и Турция смотрят на Черное море и какое место они отводят ему под зонтом безопасности НАТО, – продолжил Ульген. – Хотя после того, как Турция закрыла проливы для российских военных кораблей, Соединенные Штаты не пытались загнать Анкару в угол".

Эффективный флот беспилотников

Украина долгое время мало что могла сделать, чтобы лишить Россию контроля над водами Черного моря, но она никогда не переставала работать над созданием угрозы, которая могла бы бросить вызов гораздо более мощным военно-морским силам России.

В октябре Украина применила морские беспилотники для нанесения удара по российскому военно-морскому флоту. В то время еще было неясно, могут ли беспилотные аппараты стать эффективной частью ее арсенала. Но на прошлой неделе Украина неожиданно нанесла удары по двум российским кораблям.

"Наш план основан на необходимости заменить советские принципы “массы и мощи” на западные принципы “качества и необходимых средств”", – написал адмирал Неижпапа, командующий ВМС Украины, для Института военно-морских сил США.

П.В. Сингер (P.W. Singer), специалист по ведению военных действий в XXI веке из аналитического центра "Новая Америка" в Вашингтоне, сказал, что Украина извлекает выгоду из применения усовершенствованных морских беспилотников нового поколения.

По словам Сингера, менее чем за год беспилотные катера эволюционировали в более крупные, более быстрые, малозаметные морские дроны, способные нести больше взрывчатки.

Создатели этих дронов утверждают, что они могут осуществлять самые разные миссии, от наблюдательных до боевых, способны развивать скорость до 80 километров в час и проплывать до 450 морских миль. Имея такую дальность действия, морской беспилотник, запущенный из Одессы, способен доплыть до Новороссийска, где в пятницу Украина нанесла удар (хотя пока неизвестно, как и откуда был запущен тот дрон).

По словам Сингера, стремительный прогресс Украины в создании дронов можно сравнить с "достижениями Кремниевой долины".

Экономическое воздействие

Хотя российская СВО вызвала повсеместное возмущение на Западе, она также усилила опасения по поводу роста цен на нефть, который может потрясти мировую экономику.

Через Черное море проходит более 3% мировой нефти и нефтепродуктов. В среднем из Черного моря уходит около 750 тысяч баррелей российской сырой нефти в день – это примерно 20% ее экспорта сырой нефти, – хотя к настоящему моменту Россия сократила объем поставок до 400-575 тысяч баррелей в день. Это было связано с тем, что Москва старалась поддерживать цены на нефть в соответствии с ее договоренностью с Саудовской Аравией.

По словам украинских чиновников, они надеются, что, если военные действия распространятся и на российские порты, они могут нанести Москве некоторый экономический ущерб.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, пока Кремль отказывается соблюдать требования международного права, ему следует ожидать "резкого сокращения коммерческого потенциала России".

Тем не менее, Россия продемонстрировала себя как надежного поставщика.

Когда после начала СВО крупные нефтетрейдеры и международные нефтяные компании отказались продавать российскую нефть, освободившуюся нишу быстро заняли новые торговые фирмы и судоходные компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Греции и Гонконге.

Дэвид Голдвин (David Goldwyn), бывший сотрудник Госдепартамента, отвечавший за решение энергетических вопросов, сказал, что цены на нефть могут вырасти на 10-15 долларов за баррель, если Россия не сможет экспортировать свою нефть из Черного моря.

В настоящее время нефть торгуется на уровне около 85 долларов за баррель, и ее цена остается стабильной даже после того, как в выходные Украина нанесла удар по российскому танкеру.

По словам Сары Эмерсон (Sarah Emerson), президента консалтинговой фирмы Energy Security Analysis, сейчас вопрос заключается в том, "способны ли украинцы делать это снова и снова. Если способны, это еще больше усилит дефицит на энергетических рынках".