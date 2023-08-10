Страны Юго-Восточной Азии заказали у России комплексы РЭБ для защиты от беспилотников

Кроме того, на российские системы радиоэлектронной борьбы есть заказ в Восточной Европе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Несколько стран Юго-Восточной Азии заказали у России комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые успешно прошли апробацию в зоне спецоперации на Украине, для защиты от беспилотников. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Такие комплексы РЭБ, как "Красуха" и "Сапфир", планируется поставить в несколько стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, на российские системы радиоэлектронной борьбы есть заказ в Восточной Европе", - сказал собеседник агентства.

Комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапфир" используется для защиты объектов от всех типов беспилотников. При обнаружении цели и идентификации ее как враждебной "Сапфир" автоматически классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности для охраняемого объекта, подает сигнал тревоги и воздействует на электронные системы беспилотника. Цели гарантированно обнаруживаются комплексом на дальности до 30 км, противодействие осуществляется за 5 км и ближе. "Сапфир" также способен подавлять наземные станции управления БПЛА.

Тактико-технические характеристики комплекса "Красуха" позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте. Он позволяет воздействовать на бортовые системы авиации противника, нарушая их видимость, не позволяет наносить прицельные удары, вести разведку. Основное назначение комплекса РЭБ "Красуха" - прикрытие командных пунктов, войск, важных промышленных объектов от воздушной радиолокационной разведки и высокоточных средств поражения. Комплекс может работать практически по любым воздушным целям одинаково эффективно. Радиус действия одного комплекса, состоящего из двух машин, превышает 300 км. Колесной базой "Красухи" служит четырехосный вездеход "Камаз", так что работать мобильный комплекс может в любой местности, при температурах от минус до плюс 50 градусов.