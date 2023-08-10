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ТАСС

В пыли с МКС обнаружили большие количества органических загрязнителей

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МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

По информации пресс-службы британского Бирмингемского университета, химики нашли токсичные перфторированные углеводороды, применяемые при производстве тефлона и хладагентов, а также полихлорированные бифенилы и полиароматические углеводороды

ТАСС, 9 августа. Химики впервые изучили состав пыли, собранной на борту МКС, и обнаружили в ее частицах большое число молекул полибромированных дифенилэфиров, перфторированных углеводородов и других потенциально токсичных для людей органических загрязнителей. Об этом сообщила пресс-служба британского Бирмингемского университета.

"Собранные нами сведения необходимо учесть при проектировании будущих космических станций и сред обитания. При их сооружении можно будет избежать накопления этих загрязнителей путем подбора надлежащих материалов с первых стадий их проектирования и постройки", - заявил профессор Бирмингемского университета (Великобритания) Стюарт Харрад, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Харрад и его коллеги совершили это открытие в ходе изучения образцов пыли, которые были извлечены из системы фильтрации воздуха на борту МКС и недавно доставлены на Землю. Химики воспользовались этой возможностью для изучения состава пыли и анализа того, как на ее устройство и химическое содержимое влияет невесомость, космические лучи и высокий уровень ионизирующего излучения, характерный для околоземного пространства.

Для получения подобных сведений ученые собрали аналогичные образцы пыли в нескольких жилых помещениях в США и изучили их состав при помощи масс-спектрометров, газовых хроматографов и других научных приборов. Ученые сопоставили результаты этих замеров для земной и "космической" пыли и обнаружили, что концентрации многих типов органических загрязнителей были в несколько раз выше в пыли с МКС по сравнению с земными пробами.

В частности, ученые обнаружили в "космической" пыли большое число молекул полибромированных дифенилэфиров, органических соединений брома, применяемых в качестве пламегасящих добавок и действующих токсическим образом на печень, щитовидную железу и многие другие органы. В дополнение к этому, ученые обнаружили токсичные перфторированные углеводороды, применяемые при производстве тефлона и хладагентов, а также полихлорированные бифенилы и полиароматические углеводороды.

Как отмечают химики, зафиксированные ими высокие концентрации токсичных соединений в пыли пока не несут существенной угрозы для жизни космонавтов, однако их присутствие на борту МКС говорит о необходимости проектировки новых космических станций с учетом того, что органические загрязнители будут постепенно накапливаться в их воздухе. Это может нести угрозу для здоровья экипажа, что необходимо учитывать при создании систем очистки воздуха, подытожили профессор Харрад и его коллеги.

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Страны
Великобритания
США
Проекты
МКС
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