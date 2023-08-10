Ценный трофей: тяжелый броневик Mastiff захвачен российскими бойцами

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Бойцы российской 37-й отдельной мотострелковой бригады захватили ценный трофей - трехосный полноприводный тяжелый британский бронеавтомобиль Mastiff .

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), это специальное транспортное находилось на вооружении британской армии и ранее применялось в других "горячих точках" - в Афганистане и Ираке.

В 2022 году часть из них передали частям ВСУ, где они стали использоваться вместо потерянных бронетранспортеров советского и украинского производства.

Интересно, что эксплуатируя их долгое время, боевики так и не сменили пустынный камуфляж на другой, более подходящий для европейских условий. Еще одной особенностью является применение решетчатых противокумулятивных экранов.

Мощность дизельного двигателя - 330 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Запас хода - 960 км. Экипаж- два человека, десант - восемь. Вооружение: 12,7-мм и 7,62-мм пулеметы или 40-мм автоматический гранатомет. Боевая масса - 25000 кг.

Даже по самым скромным западным оценкам уже потеряно более двух десятков таких бронеавтомобилей.