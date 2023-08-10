Заштурмило: российская армия продолжает истощать резервы ВФУ

Противник растрачивает свои силы в безуспешных атаках под Артемовском

На купянском направлении 8 августа российские войска заняли более выгодные позиции в районе поселка Ольшана. А на донецком направлении на подходах к Клещеевке под Артемовском за сутки отбили 18 атак противника, сообщили в Минобороны РФ. В этих боях вооруженные формирования Украины (ВФУ) потеряли до 320 человек и 19 единиц техники. Эксперты отмечают, что в районе Артемовска противник опрометчиво растрачивает свои резервы, которые ему скоро понадобятся на других направлениях.

На острие атаки

На купянском направлении российские войска продолжали наступать, а на остальных успешно отбивали атаки противника, рассказали в Минобороны 8 августа.

— На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также успешно отражены девять атак и контратак подразделений ВФУ в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Синьковка Харьковской области.

Самоходный миномет «Нона-СВК» выдвигается на огневую позицию на краснолиманском направлении Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В течение суток на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 18 атак штурмовых групп пяти бригад ВФУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево в ДНР.

В этих боях уничтожено до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские боевики в последние сутки перешли в наступление на артемовском направлении. Сейчас бои идут южнее города — от Клещеевки и до поселка Зайцево в районе Горловки. Командование ВФУ ввело в бой как минимум две кадровые бригады, а также несколько батальонов теробороны. Враг активно использует артиллерию.

Военнослужащие расчета 120-миллиметрового миномета на позиции между границей ЛНР и Харьковской областью Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

По словам собеседников издания, в настоящее время все атаки отбиты. Клещеевка находится под контролем российских Воздушно-десантных войск. В то же время враг продолжает наращивать усилия.

ВФУ уже задействуют в боях второй из трех корпусов, которые они формировали для контрнаступления, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— У украинских сил, по некоторым данным, осталось 30 с небольшим тысяч резервов — в принципе, это не очень много, — объяснил эксперт. — Их разумнее было бы придержать. Но для противника какой-то ритуальный характер носит штурм Артемовска. Они там положили очень много людей при обороне, но стараются его вернуть. Сейчас они наступают на Клещеевку, наши бойцы закрепились на высотах, поэтому надежно держат фланги вокруг города. У противника нет успехов, но они вновь и вновь бросают людей под огонь.

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» во время вылета на боевое задание Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Купянское направление имеет большое значение, хотя ему сейчас уделяется меньше внимания, отметил эксперт.

— Мы сейчас идем к Изюму, а дальше нас ждет Славянск, будет перерезана дорога из ДНР на Харьков, — отметил он. — И вот сюда им надо перебрасывать резервы. А где их взять? Тем более ВФУ по-прежнему пытаются наступать и на запорожском направлении.

Под прикрытием снайперов

Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях российских снайперов на угледарском направлении.

Бойцы показали запись, которая фиксировала их работу. В тепловизоре снайперской винтовки отображается одна из целей снайперов — пулеметчик противника. На следующих кадрах цель поражена.

— Смену ликвидировали. Вышли на задачу, смотрим, там ВФУ копают окоп без брони, без ничего. Настолько наглые! Отработали по ним. Сейчас там, где мы работаем, они уже голову не поднимают, — рассказал разведчик-снайпер с позывным Сокол.

Снайпер ВС РФ на артемовском тактическом направлении Источник изображения: Фото: РИА Новости

На вооружении у снайперов винтовка «Счетчик» полностью отечественного производства: самозарядная, прицельная дальность стрельбы превышает километр.

— По ночам тепловизионные приборы наблюдения помогают: обнаруживаем цель, ведем ее, поражаем. Конечно, по личному составу работаем при ротации, когда вылазят из окопов, — отметил старший разведчик-снайпер с позывным Золотой.

На задание снайперы выходят, как правило, ночью, небольшими группами. Их главная задача — помогать держать оборону нашей пехоте на угледарском направлении.

Бои продолжаются

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 685 бойцов ВФУ и 56 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отбила три атаки штурмовых групп ВФУ в районах Никольского и Урожайного в ДНР.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» ведут огонь по позициям ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки штурмовых групп трех бригад ВФУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Житловка в ЛНР и Терны в ДНР.

На запорожском направлении упреждающими действиями нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка Запорожской области.

В районе Красноармейска в ДНР поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских формирований «Хортица». В Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов ВФУ.

Андрей Федоров

Юлия Леонова

Богдан Степовой