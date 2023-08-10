ЕС напрасно оказывает помощь Украине, на территории которой на самом деле идет борьба между Россией и "свирепым государством дяди Сэма", пишет Al Hadath. По мнению автора статьи, "глупые европейцы" заплатили самую высокую цену за службу "жадным США" и "рабам денег".

Заголовок статьи – верное, точное и справедливое название того кровопролитного конфликта, который продолжается до сих пор на территории Украины. И, если он не прекратится немедленно, он может выйти за нынешние географические рамки из-за неразумных европейских стран, взявших на себя роль поставщика бесплатного оружия, который служит во имя жадных США и истинной американской мечты.

До и после начала абсурдной и гнусной борьбы России и Запада ни Москва, ни ее союзник, Пекин, не говорили, что Вашингтон для них стратегическую угрозу. Зато свирепое государство дяди Сэма непрестанно и утомительно повторяло, что Россия и Китая – враг США номер один.

Что касается цены этого противостояния, то ее заплатили глупые европейцы, а многомиллиардная помощь, которую администрация Байдена выделяет клоуну Зеленскому, – это огромные коммерческие операции, приносящие прибыль. Именно поддержка Вашингтоном Киева дала возможность гигантским американским оружейным заводам плясать и петь после рецессии, которая почти парализовала их, так как большинство войн и раздоров, которые разожгли США, прекратились. Рынок оружия сократился, что не приносило счастья для рабов денег и материальных благ.

Американские пропагандистские мастерские, наряду с английскими и французскими, преподносили политические события так, как им вздумается, дезинформируя ленивую общественность, которая увязла в соцсетях и которая постоянно отвлекается на зловещие инновационные формы, такие как искусственный интеллект.

В логике большого кнута, иногда прилагаемого к прянику, государство старого Джо Байдена уже не обладает той силой и авторитетом и не внушает ужас, как это было двадцать лет назад. Арабские государства заняли нейтральную позицию и проявили максимально возможный уровень ответственности и достоинства на фоне продолжающихся кризисов. Африканские страны тоже вступили в битву, просто она не показывается на грязных экранах спутникового телевидения. Это битва за то, чтобы выдворить французских и английских колонизаторов, воров и убийц с территории богатого африканского континента.

Что касается изобилия пшеницы на Украине, то Запад хочет иметь безопасный коридор для ее экспорта и полный доступ к ней, в то же время раздавая некоторые из немногих излишков голодающему населению бедных стран. В этом и есть истиная суть западной цивилизации, которая не знает, что уготовили для нее ее же негодяи-лидеры.

Автор: Али аль-Судани (علي السوداني)