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Военное обозрение

Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков

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Источник изображения: topwar.ru

Россия сумела решить проблему с импортозамещением французских тепловизоров для танковых прицелов, что является очень плохой новостью для украинской армии. Как пишет Forbes, партии новых российских танков с новыми прицелами уже пошли в войска.

По данным американского издания, российская промышленность все же сумела решить одну из самых главных проблем в создании прицела наводчика танков. Все дело в том, что что в состав прицела наводчика "Сосна-У", устанавливаемого на танки Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, входил тепловизор Catherine-FC от французской фирмы Thales. Вернее, он был главным элементом прицела. В 2014 году Запад ввел санкции и прикрыл экспорт французских тепловизоров, оставив Россию без прицелов.

Начавшаяся спецоперация и потери танков вынудили российское командование вводить в бой более старые модели, снимая с хранения Т-62, Т-72 и Т-80. Однако российская промышленность все же справилась с импортозамещением, заменив французские компоненты на российские, тем самым создав прицел ПНМ-Т, похожий на "Сосна-У". Кроме того, русским удалось скопировать и создать аналогичный французскому тепловизор. Да и обход санкций никто не отменял, Москва имеет возможность закупать импортные комплектующие у небольших компаний из Европы и США.

В общем, как сообщают американцы, новые российские танки, поступающие в войска в последнее время, имеют современную оптику. А это означает, что имеющееся у украинских танков преимущество испаряется.

Для украинских войск промышленные проблемы России превратились в важное преимущество на поле боя. Это преимущество может испариться (...) В любом случае очевидно, что российская промышленность сейчас поставляет новые танки с современной оптикой

- заявляет Forbes добавляя, что российским танкостроителям удалось решить проблему танковой оптики, однако не ясно каким образом.

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Страны
Россия
США
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Thales
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