«В Киеве уже много чего заявляли»: сможет ли Украина уничтожить флот РФ в Черном море

Полковник Ходаренок: Киев не сможет уничтожить корабли Черноморского флота

У России может не остаться кораблей в Черном море к концу боевых действий, если она продолжит блокировать акваторию и зерновую сделку, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, может ли Киев реализовать свои угрозы на практике и готов ли российский флот отразить новые атаки.

Президент Украины напомнил о приостановке участия России в зерновой сделке, согласно которой гарантировалась безопасность выхода судов с зерном из украинских портов. Поэтому Украине необходимо доказать, что она имеет право вывозить продукцию через свои территориальные воды, считает Владимир Зеленский. «Если будет блокада, то Украина должна найти способ прекратить блокаду наших вод», - сказал он в интервью La Nacion.

По словам Владимира Зеленского, если Россия продолжит блокировать акваторию и наносить удары, то «Украина будет делать то же самое». «Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей», - сказал президент Украины.

Небольшие потери

Для начала остановимся на потерях, которые в ходе специальной военной операции понес Черноморский флот России. Что касается кораблей большого водоизмещения, то 24 марта 2022 года большой десантный корабль проекта 1171 «Саратов», находившийся в порту Бердянска, из-за начавшегося пожара был затоплен экипажем с целью предотвращения детонации находившихся на борту боеприпасов. 2 июля 2022 года корабль был поднят и отправлен в Керчь для прохождения ремонта.

13 апреля 2022 года на ракетном крейсере «Москва» возник пожар, в результате которого сдетонировал боезапас, предположительно, батареи артиллерийских установок АК-630 левого борта. Корабль был взят на буксир, однако в условиях начавшегося волнения на море крейсер, имевший крен около 15 градусов, потерял остойчивость и опрокинулся на левый борт. К версиям о якобы потоплении крейсера противокорабельными ракетами нет оснований относиться всерьез. На всех известных фотографиях «Москвы» отсутствуют следы попаданий противокорабельных ракет.

4 августа 2023 года безэкипажным катером ВМСУ на рейде Новороссийска был поврежден большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский горняк».

Кроме того, в ходе конфликта ЧФ утратил несколько катеров.

Так что разговоры о том, что российский флот на Черном море понес в ходе СВО чувствительные потери, а к концу кампании может и вовсе остаться без кораблей, явно не соответствуют действительности.

Что касается ВМС Украины, то они по разным причинам потеряли почти все наиболее современные боевые корабли, а также свой флагман. Как организованная боевая сила ВМСУ, прекратили свое существование.

Надводная угроза

Президент Украины Владимир Зеленскикй угрожает - «у России может не остаться кораблей в Черном море к концу боевых действий». В этом плане следует напомнить, что в Киеве уже много чего заявляли. И о том, что уже в мае этого года украинские военные и политики будут пить кофе на набережной Ялты, и что в ходе летней кампании ВСУ выйдут на побережье Азовского моря, и что у России вот-вот закончатся ракеты. Пока ничего из ранее объявленного так и не воплотилось в реальность. Да и в целом - в ходе ведения вооруженной борьбы всегда следует воздерживаться от каких-либо громких заявлений. Ведь еще неизвестно, как может сложиться обстановка.

Вполне возможно, что заявления президента Украины Владимира Зеленского основываются на недавних успешных случаях боевого применения безэкипажных катеров, особенно 4 августа в Цемесской бухте. Нельзя исключать, что именно эти факты вскружили голову украинским политикам и военным.

Однако, как ранее писала «Газета.Ru», безэкипажные катера отнюдь не являются каким-либо супероружием на море и вряд ли они внесут перелом в ход СВО. Случаи их удачного применения по большей части объясняются беспечностью отдельных должностных лиц, нежели чем действительно высокими боевыми характеристиками этого вида оружия.

Недостатком любого безэкипажного катера является надводная часть весьма немалых геометрических размеров. По этим причинам он может быть обнаружен на поверхности моря радиолокационными станциями (в том числе оснащенных оптическим каналом). Помимо всего прочего, морской дрон даже на сравнительно больших дальностях легко обнаруживается и постами визуального наблюдения.

"Без труда поражаются огнем"

Какая-либо броневая защита жизненно важных агрегатов на судах подобного типа отсутствует по определению. Поэтому безэкипажные катера без труда поражаются огнем стрелково-пушечного оружия. К примеру, крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 и 14,5 мм, а также корабельными артиллерийскими установками АК-630 калибра 30 мм с одним шестиствольным вращающимся орудием. При этом, как правило, возникает детонация боевой частим, что разносит дрон буквально на куски.

Помимо всего прочего, управление безэкипажным катером может быть парализовано с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Морской дрон наводит оператор с помощью радиокоманд. Для решения навигационных задач используется спутниковый сигнал. Поэтому постановка организованных помех вполне возможна.

Наконец, для борьбы с безэкипажными катерами могут использоваться традиционные и давно известные боносетевые заграждения и морские мины. И эти средства явно будут одними из самых эффективных. Поэтому считать безэкипажные катера каким-то неуязвимым супероружием на море не стоит. И уж тем более заявлять о конце эры надводных кораблей, с чем поспешили некоторые представители экспертного сообщества.

По всей видимости, в ближайшее время необходимо усилить корабли и катера ЧФ прожекторами, на первых порах ограничить их переходы в темное время суток, на якорных стоянках в базах прикрывать корабли и катера боносетевыми заграждениями. Что касается перехода морем невооруженных танкеров и сухогрузов, то, вполне возможно, целесообразно вспомнить и реализовать на практике систему конвоев.

Наконец, по местам сборки безэкипажных катеров на территории Украины, пунктам базирования и управления этими плавсредствами необходимо систематически наносить авиационно-ракетные удары, а также поражать их с морских направлений. И только таким образом будет решена задача безопасного перехода морем.

Михаил Ходаренок