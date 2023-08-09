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ТАСС

В США анонсировали выделение Украине нового транша вооружений на этой неделе

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: EPA/ MIKE THEILER

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, объявлений о поставках Вашингтоном Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS нет

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявят о предоставлении Украине нового пакета оружия и военной техники позднее на этой неделе. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Но скажу, что, как мы заявляли ранее, мы продолжим снабжать Украину артиллерией и целым рядом других вооружений. Позднее на текущей неделе будет очередное объявление о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить Украине", - отметил дипломат.

Он также уточнил, что объявлений о поставках Вашингтоном Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS нет.

Как передало в понедельник информационное агентство Reuters, администрация США намерена объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. По словам его источников из числа должностных лиц США, в пакет, в частности, войдут противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot, управляемые ракеты GMLRS, иные боеприпасы, а также стрелковое оружие. Эти средства будут переданы из запасов Пентагона. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
GMLRS
Patriot ЗРК
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