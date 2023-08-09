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ТАСС

В ЕС заявили, что не могут дать гарантии безопасности Украине

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Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, это связано с тем, что Евросоюз не является военной организацией

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Евросоюз не может дать гарантии безопасности Украине, поскольку он не является военной организацией. Об этом заявил журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Евросоюз поддерживает Украину по разным направлениям, в том числе в военной сфере. Мы предоставляем европейское финансирование для поставок оружия. Однако вопрос о гарантиях безопасности - это не вопрос к Евросоюзу, поскольку он не является военной организацией. Этот вопрос надо адресовать НАТО и конкретным странам. Мы можем их только поддержать", - заявил Стано, отвечая на вопрос, будет ли ЕС участвовать в консультациях Киева и Вашингтона о гарантиях безопасности Украине.

Как ранее заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев в ближайшие недели начнет консультации по гарантиям безопасности со странами - подписантами декларации на саммите НАТО в Вильнюсе. 3 августа Ермак сообщил о начале консультаций с США по гарантиям безопасности. По его словам, этот процесс позволит создать модель и для других партнеров.

Группа семи на полях саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в Вильнюсе, приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. В документе, в частности, говорится, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что еще 12 государств присоединились к этой инициативе: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

После принятия декларации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. 

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